"Справжнє свинство": супермаркети придумали жахливу альтернативу одноразовим пакетам (фото)

Про що йде мова

"Весь цивілізований світ думає як зменшити навантаження на довкілля. Вигадує різні технології. Наші торгаші теж придумали... як обійти закон про одноразові пакетики - розповсюджувати подібні одноразові пластикові авоськи", - написав він.

Виявляється, декілька днів тому київська мережа магазинів (мова йде про "УльтраМаркет", який є "вдосконаленим та більш сучасним" форматом "МегаМаркету") вирішила скористатись прогалинами в законі про заборону пакетиків і "почала використовувати своє ноу-хау - авоськи".

Одноразові пластикові авоськи в магазині "УльтраМаркет" (фото: facebook.com/firsov.egor)

За словами Фірсова, це "справжнє свинство", адже "подібна авоська буде розкладатись років 500".

Крім того, саме така сіточка є небезпечною для птахів.

"Нам, як покупцям, теж варто відслідковувати, яка мережа щиро і якісно намагається захистити довкілля - того підтримувати. Та ігнорувати тих, для кого гроші на першому місці, а на довкілля та споживачів начхати", - резюмував він.

Чи дійсно такі авоськи небезпечні?

З одного боку - ні.

Адже задумані вони саме для багаторазового використання. Такі пластикові ємності за кордоном йдуть на переробку, наприклад, з пластиковими пляшками.

Але в розвинених країнах культура сортування сміття на дуже високому рівні. Крім того, є безліч сміттєпереробних заводів, які не забруднюють довкілля.

До того ж, сучасний ритм нашого життя і роботи не завжди дозволяє носити з собою купу таких мішечків-авосьок, аби ввечері по дорозі додому здійснити незаплановані покупки.

Тому багато людей просто викидають їх у смітники, або навіть під ноги собі ж…

Що кажуть підприємці?

Бізнесу біо-розкладні та паперові пакети обходяться дуже дорого, скаржаться підприємці.

"Ми два роки вчимо наших клієнтів бути відповідальними і користуватись своїми торбинками!" - написала у Facebook підприємець Альона Бей.

"Дякуючи закону, ми ризикнули і почали продавати людям пакети (паперові 50 коп., хоча в закупці вони 61 коп., біорозкладний - 1,60 грн)", - додає вона і каже, що "люди нормально реагують".

"А більш за все радує, що клієнти стали відповідальними!" - пише Альона.

Але є клієнти, які хочуть "тільки пластик".

"Для них ми теж маємо пакети, але ми їх продаємо спеціально набагато дорожче..." - говорить жінка.

Біо-розкладний пакет в магазині (фото: facebook.com/Aratovska)

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