"Справжнє свинство": супермаркети придумали жахливу альтернативу одноразовим пакетам (фото)

Після заборони одноразових пластикових пакетів в Україні, супермаркети і магазини почали придумувати якусь альтернативу. Але ініціативи деяких торгових точок викликають лише обурення, адже вони розповсюджують авоськи, які забруднюють навколишнє середовище ще більше, ніж кульки.
На це у своєму Facebook звернув увагу громадський діяч і екс-виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.
"Весь цивілізований світ думає як зменшити навантаження на довкілля. Вигадує різні технології. Наші торгаші теж придумали... як обійти закон про одноразові пакетики - розповсюджувати подібні одноразові пластикові авоськи", - написав він.
Виявляється, декілька днів тому київська мережа магазинів (мова йде про "УльтраМаркет", який є "вдосконаленим та більш сучасним" форматом "МегаМаркету") вирішила скористатись прогалинами в законі про заборону пакетиків і "почала використовувати своє ноу-хау - авоськи".
Одноразові пластикові авоськи в магазині "УльтраМаркет" (фото: facebook.com/firsov.egor)
За словами Фірсова, це "справжнє свинство", адже "подібна авоська буде розкладатись років 500".
Крім того, саме така сіточка є небезпечною для птахів.
"Нам, як покупцям, теж варто відслідковувати, яка мережа щиро і якісно намагається захистити довкілля - того підтримувати. Та ігнорувати тих, для кого гроші на першому місці, а на довкілля та споживачів начхати", - резюмував він.
З одного боку - ні.
Адже задумані вони саме для багаторазового використання. Такі пластикові ємності за кордоном йдуть на переробку, наприклад, з пластиковими пляшками.
Але в розвинених країнах культура сортування сміття на дуже високому рівні. Крім того, є безліч сміттєпереробних заводів, які не забруднюють довкілля.
До того ж, сучасний ритм нашого життя і роботи не завжди дозволяє носити з собою купу таких мішечків-авосьок, аби ввечері по дорозі додому здійснити незаплановані покупки.
Тому багато людей просто викидають їх у смітники, або навіть під ноги собі ж…
Бізнесу біо-розкладні та паперові пакети обходяться дуже дорого, скаржаться підприємці.
"Ми два роки вчимо наших клієнтів бути відповідальними і користуватись своїми торбинками!" - написала у Facebook підприємець Альона Бей.
"Дякуючи закону, ми ризикнули і почали продавати людям пакети (паперові 50 коп., хоча в закупці вони 61 коп., біорозкладний - 1,60 грн)", - додає вона і каже, що "люди нормально реагують".
"А більш за все радує, що клієнти стали відповідальними!" - пише Альона.
Але є клієнти, які хочуть "тільки пластик".
"Для них ми теж маємо пакети, але ми їх продаємо спеціально набагато дорожче..." - говорить жінка.
Біо-розкладний пакет в магазині (фото: facebook.com/Aratovska)
Нагадаємо, що днями уряд затвердив критерії ризиків розповсюдження пластикових пакетів в магазинах.