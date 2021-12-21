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Кабмин утвердил критерии рисков распространения пластиковых пакетов в магазинах

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Украина, Вторник 21 декабря 2021 11:35
Кабмин утвердил критерии рисков распространения пластиковых пакетов в магазинах Фото: правительство оценило риски от пластиковых пакетов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил критерии, по которым оценивается степень риска от хозяйственной деятельности в сфере распространения пластиковых пакетов. Постановлением определяется периодичность плановых мероприятий государственного надзора (контроля).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 20 декабря 2021 г. № 1347, обнародованное на Правительственном портале.

Согласно документу, к нарушениям отнесены такие действия:

  • 1) распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг пластиковых пакетов, запрещенных законодательством
  • 2) распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг пластиковых пакетов с ненадлежащей маркировкой
  • 3) бесплатное распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг пластиковых пакетов.

Отнесение субъекта хозяйствования к высокой, средней или незначительной степени риска проводится с учетом суммы баллов, начисленных по всем критериям, по такой шкале:

  • от 41 до 100 баллов - высокой степени риска;
  • от 21 до 40 баллов - до средней степени риска;
  • от 0 до 20 баллов - до незначительной степени риска.

Плановые мероприятия надзора Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за соблюдением требований об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины проводится с такой периодичностью:

  • с высокой степенью риска - не чаще одного раза в два года;
  • со средней степенью риска - не чаще одного раза в три года;
  • с незначительной степенью риска - не чаще одного раза в пять лет.

Напомним, по закону с 10 декабря запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и заведениях общественного питания. Этот запрет не распространяется на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначены для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используемые как первичная упаковка до 1 января 2023 года.

Кроме того, с 10 марта 2022 года запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагающихся пластиковых пакетов.

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Кабинет Министров Украины
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