Кабмин утвердил критерии рисков распространения пластиковых пакетов в магазинах

Кабинет министров утвердил критерии, по которым оценивается степень риска от хозяйственной деятельности в сфере распространения пластиковых пакетов. Постановлением определяется периодичность плановых мероприятий государственного надзора (контроля).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 20 декабря 2021 г. № 1347 , обнародованное на Правительственном портале.

Согласно документу, к нарушениям отнесены такие действия:

1) распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг пластиковых пакетов, запрещенных законодательством

2) распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг пластиковых пакетов с ненадлежащей маркировкой

3) бесплатное распространение в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг пластиковых пакетов.

Отнесение субъекта хозяйствования к высокой, средней или незначительной степени риска проводится с учетом суммы баллов, начисленных по всем критериям, по такой шкале:

от 41 до 100 баллов - высокой степени риска;

от 21 до 40 баллов - до средней степени риска;

от 0 до 20 баллов - до незначительной степени риска.

Плановые мероприятия надзора Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за соблюдением требований об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины проводится с такой периодичностью: