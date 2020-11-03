Настоящее чудо: что спасло 3-летнюю девочку в Турции, которая три дня провела под завалами

Землетрясение в Турции (коллаж: РБК-Украина

В турецком Измире спасатели нашли под завалами трехлетнюю девочку

В пятницу, 30 октября, в турецком Измире произошло сильное землетрясение, в котором погиб 91 человек. При этом ранения получили 994 человека. Спасателям удалось обнаружить трехлетнюю девочку, которая пробыла под завалами три дня. Журналисты называют спасение ребенка настоящим чудом.

Но был ли шанс выжить у других людей. "Сегодня" пообщались со специалистами на эту тему.

Спасатели говорят, что иногда плиты поваленного здания падают таким образом, что под ними может быть ниша, в которой может находиться человек. Завалы обычно образуются в районе первых этажей, верхние - практически целые.

Практика показывает, что найти выживших можно на первых этажах, но для этого нужно быстро разобрать верхние завалы. Также помощь оказывают родственники пострадавших, которые могут подсказать, где теоретически может находиться человек.

Спасатели говорят о том, что даже на седьмой день после обрушения здания можно найти живых людей. Это могут быть как взрослые, так и дети.

Но все зависит от ситуации. Если после обвала здания ребенок находится под плитами, которые позволяют дышать, то он может прожить три дня без еды и воды. Бывает, что под обломки попадает влага от дождя или лопнувших труб и это помогает человеку выжить.

Если же пострадавший находится в сдавленном состоянии, то продержаться он сможет не больше 24 часов.

Где найти укрытие в квартире

Если в момент обвала здания люди находятся в дверном проеме, то возможно, что упавшие плиты здания не задавят человека, и его спасут прочные доски.

Если есть пространство между диваном и креслом, то мягкая мебель примет на себя вес бетонных плит и между ними образуется пространство, где может находиться человек.

Если в момент обвала человек находится в ванной, то он тоже может выжить. Но спасатели говорят о том, что ванные комнаты вместе с кухнями разрушаются в первую очередь.

Напомним, украинка рассказала, как пережила землетрясение в Измире с маленькой дочкой.

Ранее сообщалось, что спустя 33 часа после землетрясения в Турции под обломками находят живых людей.