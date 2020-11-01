Землетрясение в Измире: из-под обломков спасли 70-летнего мужчину

Спустя 33 часа после землетрясения под обломками находят живых людей
Турецкие спасатели в Измире спасли из-под обломков 70-летнего мужчину. Он находился там в течение 33 часов после мощного землетрясения на Эгейском побережье Турции и греческих островах.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Мужчина, опознанный как Ахмет Ситим, был спасен под обломками одного из 20 жилых домов, разрушенных в районе Байракли Измира, который находился в процессе реконструкции из-за недостаточной сейсмостойкости.
Турецкие власти сообщили о большем количестве смертей в воскресенье. Число погибших в Измире достигло 58, а двое подростков погибли на греческом острове Самос.
"На данный момент нам известно, что 58 наших граждан погибли в результате землетрясения и 896 человек получили ранения", - заявил журналистам в воскресенье президент Турции Тайип Эрдоган.
Эрдоган добавил, что правительство "намерено залечить раны наших братьев и сестер в Измире до того, как начнутся холода и дожди".
По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджи, около 702 пострадавших уже выписаны из больниц, а восемь остаются в отделениях интенсивной терапии.
Напомним, 30 октября днем в турецком Измире произошло землетрясение, которое повлекло серьезные разрушения в городе. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,6 находился у побережья в Эгейском море. По меньшей мере 896 человек получили ранения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 31 октября, направился в субботу в Измир для ознакомления с шагами по устранению последствий разрушительного землетрясения.
Как сообщало РБК-Украина, подземные толчки также достигли территории Греции. Землетрясение ощущали жители Крита и Афин. На греческом острове Самос под обломками здания погибли два человека.