Настоящая весна: на сколько в Украине задержится хорошая погода

Погода в Украине с воскресенья по пятницу, с 5 по 10 апреля, будет теплой и солнечной. Уже в конце недели на территории нашей страны ожидаются дожди. Вместе с тем температура воздуха начнет повышаться. 7 апреля, на Благовещение, температура воздуха будет достигать +20 градусов.

Синоптик Наталья Диденко отмечает в своем микроблоге в Facebook, что Украина - и в дальнейшем будет находиться под влиянием антициклона. Теплая и солнечная погода ожидается до пятницы.

"Антициклон занимает значительную часть европейского континента, лишь на крайнем западе Европы циклон принесет завтра дожди в Великобритании, Испании, Франции и Португалии, а еще один польет дождями Балканы и западную Турцию (карта 2). В Украине ближайший дождь вероятный не ранее пятницы, 10-го апреля. Завтра и в ближайшие дни ожидается сухая солнечная погода", - пишет Диденко.

На погоду в Украине также будет влиять направление ветра.

"Направление ветра, учитывая пожар в чернобыльской зоне, важен. В понедельник предполагается ветер с северо-запада, но уже немного слабее, чем сегодня", - добавила она.

Карта погоды в Украине на неделю (фото: facebook.com/tala.didenko)

По данным Диденко, в течение следующей недели ожидается теплая погода в дневное время.

"Температура воздуха начинает "раскручиваться". Ближайшей ночью еще будет свежо, около нуля и даже до маленьких "минусов", но днем воздух прогреется до +11… +16 градусов. 7 апреля, на Благовещение, апрельское тепло попрет мощно и столбики термометров будут подниматься до +14... +20 градусов. Как я уже упоминала, шанс на дождь появится 10 апреля, в пятницу еще и немного похолодает", - подытожила синоптик,

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что ранее под Одессой пронесся огромный "смерч". В материале STYLER опубликовано видео природного явления.

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