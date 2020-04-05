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Огонь охватил леса: в Киеве зафиксировано сильное загрязнение воздуха (фото)

STYLERЖизнь    05.04.2020 - 10:31
Огонь охватил леса: в Киеве зафиксировано сильное загрязнение воздуха (фото)
Пожар в Киеве (фото: dsns.gov.ua)

Масштабные пожары повлияли на качество воздуха

Пожары в Киеве негативно влияют на качество воздуха. А сильное загрязнение в свою очередь сказывается на самочувствии местных жителей, которые уже вторую неделю жалуются на запах гари. Об этом в социальной сети Facebook проинформировала КАРС.

Замеры лаборатории показали превышение продуктов горения по всей территории столицы, что является результатом большого количества пожаров в экосистемах Киева и области.

"За последние сутки в Киевской области зафиксировано 124 пожара общей площадью 135 га. Все пожары ликвидированы. В Киеве за последние 12 дней зафиксировано 144 пожара в экосистемах общей площадью более 30 га. Продолжается ликвидация пожара на ул. Пуховская на площади 0,7 га. На ул. Ивана Выговского зафиксировано тление травы после пожара на площади 2 га", - отмечает пресс-служба ОГА.

Администрация города напомнила, что сжигание мусора и листьев является нарушением закона, нарушение которого повлечет не только штрафы, но и криминальную ответственность. Поэтому украинцев призывают заботиться и относиться к природе бережно.

Скриншот: КГГА в ФейсбукПожар в Киеве (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, что 1 апреля под Одессой на территории Нижнеднестровского национального природного парка произошел пожар, в результате чего выгорело 10 гектар уникальной природной экосистемы с многочисленными птицами, которые высиживали в гнездах птенцов.

А в феврале в этом природном парке уже был масштабный пожар - тогда возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени, а северный ветер раздул огонь вдоль лимана.

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