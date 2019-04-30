Настоящая стихия: синоптики дали устрашающий прогноз погоды

Погода в Украине в среду, 1 мая, будет по-настоящему ненастной. Так, в некоторых областях ожидаются грозы, шквальный ветер и град, сообщает Украинский гидрометцентр.

Завтра дожди ожидаются по всей территории страны, а в Карпатах, Прикарпатье на Севере, Винницкой и Черкасской областях будут сильные ливни.

В южных, центральных и восточных областях синоптики прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквальный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 метров в секунду.

На остальной территории ветер будет несколько спокойнее - от 7 до 12 метров в секунду.

Погода в Украине 1 мая принесет дожди и грозы (фото: pixabay.com)

Воздух ночью прогреется до +4... +8 градусов, а днем будет +10... +15 выше нуля. Немного теплее будет в южных областях, а также в Кировоградской, Донецкой, Днепропетровской областях и Закарпатье - ночью +9... +12, днем +16... +21.

В Киеве завтра будет холодно - от +10 до +12 градусов, ночью будет лить сильный дождь, который днем уже успокоится, ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.

Погода в Украине 1 мая принесет дожди и грозы (фото: pixabay.com)

Напомним, на Пасху плохая погода удивила жителей Тернопольской области снегом с огромным градом, а в регионах дожди превратили улицы в бурные водные потоки.

К слову, синоптики Украинского гидрометцентра рассказали, когда в Украине наконец начнет улучшаться погода.