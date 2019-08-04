ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Настоящая семья: сын Лазарева был замечен вместе с известной актрисой (видео)

STYLERПерсоны    04.08.2019 - 11:29
Настоящая семья: сын Лазарева был замечен вместе с известной актрисой (видео)
Лазарев оставил сына с Варнавой (видео: instagram.com/lazarevsergey)

Лазарев оставил сына с артисткой, пока выступал на сцене

Сергей Лазарев оставил своего сына Никиту вместе с популярной артисткой Екатериной Варнавой, а сам тем временем пошел выступать на сцену. Соответствующая публикация размещена в соцсети Instagram.

"В этот раз, моим главным зрителем был мой сынуля! На видео танцевальный баттл между Никитой и Катей. Катюня, походу тут ты продула", - подписал Лазарев.

Лазарев оставил сына с Варнавой (видео: instagram.com/lazarevsergey)

На видео Никита танцует и подпевает во время выступления отца, а рядом с ним пытается двигаться в такт музыке Варнава:

  • Это нереально мило... У Екатерины шансов не было...
  • Прелесть такая.
  • Боже, так душа радуется, когда смотрю на Вас с сынулей! Настоящая семья.
  • Класс! Сын просто солнышко. Желаю, чтобы и он достигал вершин в свое время.

Настоящая семья: сын Лазарева был замечен вместе с известной актрисой (видео)

Лазарев оставил сына с Варнавой (видео: instagram.com/lazarevsergey)

Ранее Притула рассказал про изгнание Варнавы из Украины.

Напомним, что Лазарев пожаловался на организаторов Евровидения.

Эффектная брюнетка: в сеть попали свадебные фото Лазарева Ани Лорак и Лазарев вместе: появились неопровержимые доказательства (видео)
Новости Украины Сергей Лазарев
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь