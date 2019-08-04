Справжня родина: син Лазарєва був помічений разом із відомою акторкою (відео)

Лазарєв залишив сина з артисткою, поки виступав на сцені
Сергій Лазарєв залишив свого сина Микиту разом із популярною артисткою Катериною Варнавою, а сам тим часом пішов виступати на сцену. Відповідна публікація розміщена у соцмережі Instagram.
"На цей раз, моїм головним глядачем був мій синуля! На відео танцювальний баттл між Микитою і Катею. Катюня, мабуть тут ти продула", - підписав Лазарєв.
Лазарєв залишив сина з Варнавою (відео: instagram.com/lazarevsergey)
На відео Микита танцює та підспівує під час виступу батька, а поруч з ним намагається рухатися в такт музиці також і Варнава:
Лазарєв залишив сина з Варнавою (відео: instagram.com/lazarevsergey)
Раніше Притула розповів про вигнання Варнави з України.
Нагадаємо, що Лазарєв поскаржився на організаторів Євробачення.