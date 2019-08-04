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Справжня родина: син Лазарєва був помічений разом із відомою акторкою (відео)

STYLERПерсони    04.08.2019 - 11:29
Справжня родина: син Лазарєва був помічений разом із відомою акторкою (відео)
Лазарєв залишив сина з Варнавою (відео: instagram.com/lazarevsergey)

Лазарєв залишив сина з артисткою, поки виступав на сцені

Сергій Лазарєв залишив свого сина Микиту разом із популярною артисткою Катериною Варнавою, а сам тим часом пішов виступати на сцену. Відповідна публікація розміщена у соцмережі Instagram.

"На цей раз, моїм головним глядачем був мій синуля! На відео танцювальний баттл між Микитою і Катею. Катюня, мабуть тут ти продула", - підписав Лазарєв.

Лазарєв залишив сина з Варнавою (відео: instagram.com/lazarevsergey)

На відео Микита танцює та підспівує під час виступу батька, а поруч з ним намагається рухатися в такт музиці також і Варнава:

  • Це нереально мило... У Катерини шансів не було...
  • Принадність така.
  • Боже, так душа радіє, коли дивлюся на Вас з синочком! Справжня сім'я.
  • Класс! Син просто сонечко. Бажаю, щоб і він досягав вершин свого часу.

Справжня родина: син Лазарєва був помічений разом із відомою акторкою (відео)

Лазарєв залишив сина з Варнавою (відео: instagram.com/lazarevsergey)

Раніше Притула розповів про вигнання Варнави з України.

Нагадаємо, що Лазарєв поскаржився на організаторів Євробачення.

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