Совершила революцию: мама тройняшек из Ровно выиграла Европейский суд против мужа-тирана

Украинка дошла до Европейского суда, чтобы защитить себя и детей от мужа-тирана. Она проиграла все украинские суды вплоть до Верховного. Теперь решение Европейского суда изменит судебную практику в Украине.

Женщину-революционерку зовут Ирина Левчук, говорится в сюжете ТСН.

14 лет назад Ирина была героиней местных газет в Ровно. Она стала мамой девочек-тройняшек. В семье воспитывался еще старший братик. А город подарил семье четырехкомнатную квартиру.

Год спустя муж начал пить и избивать жену при детях. Она пошла в полицию, уголовное дело открыли, но это ничем так и не закончилось. А женщина все надеялась, что семейная жизнь как-то да наладится. Но не наладилось.

Женщина подала на развод, но с мужем-тираном пришлось делить квартиру. Он напивался и бил ее на глазах у детей - руками, ногами. Три раза она снимала побои, уж не говоря о ежедневных моральных издевательствах абьюзера.

Полиция приезжала, открывала дело и уезжала. Но Ирина больше не могла это терпеть. Женщина пошла в суд, чтобы выселить экс-супруга из квартиры. Но он подал апелляцию и выиграл. С тех пор суды стали для Ирины вторым домом - она подала кассацию в Верховный суд и проиграла. Мужа в квартиру вернули.

Европейский суд по правам человека стал последней надеждой женщины. Ирина Левчук пошла против Украины. То, что решил суд - совершило революцию в украинском законодательстве, что касается домашнего насилия.

А вот Ирине муж должен будет выплатить более 80 тысяч долга по алиментам, часть его квартиры под арестом. Украина должна выплатить Ирине 4,5 тысячи евро морального ущерба. А Верховный суд обязан пересмотреть свое решение.

Но Украине еще предстоит длинный путь в сфере домашнего насилия - проблеме, которая десятилетиями замалчивалась.

Украинка выиграла суд по домашнему насилию (видео: ТСН)

Отметим, что в Украине за год вдвое увеличилось количество случаев домашнего насилия.