Зробила революцію: мама трійнят з Рівного виграла Європейський суд проти чоловіка-тирана

Українка дійшла до Європейського суду, щоб захистити себе і дітей від чоловіка-тирана. Вона програла всі українські суди аж до Верховного. Тепер рішення Європейського суду змінить судову практику в Україні.

Жінку-революціонерку звуть Ірина Левчук, йдеться в сюжеті ТСН.

14 років тому Ірина була героїнею місцевих газет в Рівному. Вона стала мамою дівчаток-трійнят. У родині виховувався ще старший братик. А місто подарувало родині чотирикімнатну квартиру.

Рік потому чоловік почав пити і бити дружину при дітях. Вона пішла в поліцію, кримінальну справу відкрили, але це нічим так і не закінчились. А жінка все сподівалася, що сімейне життя якось налагодиться. Але не налагодилося.

Жінка подала на розлучення, але з чоловіком-тираном довелося ділити квартиру. Він напивався і бив її на очах у дітей - руками, ногами. Три рази вона знімала побої, вже не кажучи про щоденні моральні знущання аб'юзера.

Поліція приїздила, відкривала справу і їхала геть. Але Ірина не могла більше терпіти. Жінка пішла в суд, щоб виселити ексчоловіка з квартири. Проте він подав апеляцію і виграв. З того часу суди стали для Ірини другим домом - вона подала касацію у Верховний суд і програла. Чоловіка у квартиру повернули.

Європейський суд з прав людини став останньою надією жінки. Ірина Левчук пішла проти України. Те, що вирішив суд - зробило революцію в українському законодавстві, що стосується домашнього насильства.

А ось Ірині чоловік повинен буде виплатити понад 80 тисяч боргу по аліментах, частина його квартири під арештом. Україна повинна виплатити Ірині 4,5 тисячі євро моральної шкоди. А Верховний суд зобов'язаний переглянути своє рішення.

Але Україну ще чекає довгий шлях у сфері домашнього насильства - проблеми, яка десятиліттями замовчувалася.

Українка виграла суд по домашньому насильству (відео: ТСН)

Зазначимо, що в Україні за рік удвічі збільшилася кількість випадків домашнього насильства.