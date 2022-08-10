Настоящая итальянская фокачча своими руками. Легко и вкусно!

Итальянская фокачча

Это не просто разновидность итальянского хлеба, а настоящая итальянская гордость, как "борщ" для нас. Некоторые историки говорят, что фокачча появилась во времена Древнего Рима, другие говорят, что такой хлеб пекли задолго до него.

Как бы там ни было, в первую очередь, это был обычный хлеб, который готовили из самых доступных ингредиентов. Впоследствии люди начали добавлять в хлеб все, что находили дома - поэтому фокаччу можно назвать предком современной пиццы.

Ингредиенты

Для приготовления фокаччи с начинкой нам понадобится:

500 г муки

400 г воды

1 чайная ложка сахара

8-10 г живых дрожжей (или 3-4 г сухих)

2 столовые ложки оливкового масла

12-15 г соли

200 г балыка или бекона

100 г копченого сыра (или другого сыра)

Оливки без косточек

Розмарин

Вот такой будет наша фокачча в разрезе (скриншот)

Способ приготовления

Первым делом добавляем дрожжи к муке. Далее - чайную ложку сахара. Следом добавляем 300 г воды комнатной температуры и хорошо все перемешиваем. Добавляем еще 100 г воды и солим.

Снова хорошо перемешиваем и добавляем 2 столовые ложки оливкового масла. Накрываем тесто пленкой и оставляем на 30 минут в темном теплом месте.

Далее осторожными движениями следует перемешать тесто ложкой от краев к центру посуды. Снова оставляем тесто отдохнуть пока оно не вырастет в объеме где-то в 2 раза.

Теперь - самое сложное. Надо смазать руки маслом и по той же схеме, что мы перемешивали ложкой, теперь следует так сделать руками. Стараемся как бы укрыть одеялом одну часть теста другой. За 5-10 минут такой заботы тесто станет более однородным.

Намажьте поверхность стола оливковым маслом и разместите в этом месте тесто. Вам следует разделить его пополам.

Далее смажьте противень маслом или используйте специальную бумагу. Разместите первую часть теста в духовке и осторожными движениями пальцев растяните ее по поверхности лампочки.

Положите слайсами нарезанный бекон на поверхность теста, затем добавьте слой сыра и еще раз устелите сверху бекон.

Далее нам надо закрыть начинку второй частью теста, так чтобы тесто полностью покрыло начинку и соединилось по краям с первой частью.

Снова накрываем тесто тканью и даем отдохнуть в течение 30-40 минут.

Далее осторожными движениями пальцами, мы делаем углубление. Солим сверху морской солью. Располагаем кусочки розмарина вдоль поверхности. Далее размещаем оливки, немножко прижимая.

Наконец можно готовить! Запекаем фокаччу в духовке при температуре 220-250 градусов в течение 18-20 минут.

Как именно все это делать, вы можете увидеть на видео ниже. Приятного аппетита!