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Не настолько я святой: Холостяк 9 откровенно рассказал об интиме на проекте

STYLERПерсоны    05.12.2019 - 22:01
Не настолько я святой: Холостяк 9 откровенно рассказал об интиме на проекте
Никита Добрынин (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Главный герой шоу Холостяк 9 поделился откровенными подробностями об интимных отношениях в программе

Холостяк 9 Никита Добрынин впервые рассказал о том, что на популярном проекте был секс. Отметим, что Никита уже год после завершения шоу продолжает состоять в романтических отношениях со своей избранницей Дарьей Квитковой. Пара постонно путешествует и всячески показывает, как любит друг друга.

Никита рассказал, что после шоу некоторые участники хотели возобновить с ним общение. Также Добрынин признался, что на проекте был и интим. На вопрос журналиста о том, когда последний раз он стоял на коленях, Никита ответил, что в спортзале, а не в церкви или в спальне. Он стоял на коленях и качал пресс.

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"Не настолько я святой", - резюмировал Добрынин.

Также он признался, что ссорился с Дашей неделю назад из-за интернет покупок.

Никита Добрынин рассказал о сексе (ICTV)

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