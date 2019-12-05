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Не настільки я святий: Холостяк 9 відверто розповів про інтим на проекті

STYLERПерсони    05.12.2019 - 22:01
Не настільки я святий: Холостяк 9 відверто розповів про інтим на проекті
Микита Добринін (фото: instagram.com/nikitadobrynin)

Головний герой шоу Холостяк 9 поділився відвертими подробицями про інтимні стосунки в програмі

Холостяк 9 Микита Добринін вперше розповів про те, що на популярному проекті був секс. Зазначимо, що Микита вже рік після завершення шоу продовжує знаходитися в романтичних стосунках зі своєю обраницею Дариною Квітковою. Пара постійно подорожує і всіляко показує, як любить один одного.

Микита розповів, що після шоу деякі учасники хотіли відновити з ним спілкування. Також Добринін зізнався, що на проекті був і інтим. На питання журналіста про те, коли останній раз він стояв на колінах, Микита відповів, що у спортзалі, а не в церкві або в спальні. Він стояв на колінах і качав прес.

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"Не настільки я святий", - резюмував Добринін.

Також він зізнався, що сварився з Дариною тиждень тому через інтернет покупки.

Микита Добринін розповів про секс (ICTV)

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