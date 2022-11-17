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Настають зміни: знаки Зодіаку, життя яких перевернеться вже сьогодні-завтра

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Четвер 17 листопада 2022 06:30
Настають зміни: знаки Зодіаку, життя яких перевернеться вже сьогодні-завтра Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп 2022 року обіцяє деяким знакам Зодіаку великі зміни вже до кінця цього тижня, тобто до 20 листопада. Яких сюрпризів чекати представникам обраних знаків?

Про це розповіла астролог-дослідник Аріна Артурівна у Telegram.

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Телець

Ваші пріоритети та цілі можуть змінитися, що спричинить внутрішній конфлікт зі старими установками.

Вам потрібно заздалегідь підготуватися до серйозних змін у житті. Від цього залежить, наскільки успішно все пройде.

Рак

Раки на тижні присвятять вирішенню питань, пов'язаних із кар'єрою, це стосується і фрілансерів, і домогосподарок. Деякі отримають вказівку або знак, що їм час виходити в суспільство.

В даному випадку тільки вам вирішувати, яким чином ви опинитеся у виграшній для себе ситуації.

Лев

Леви захочуть повернутися в минуле, спогади про яке переслідуватимуть вас. Це можуть бути ситуації, помилки, а можливо, це будуть люди.

Цього тижня є всі шанси на те, щоби щось виправити. Слід пам'ятати, що вибір є завжди.

Козеріг

У Козерогів з'явиться можливість проявити себе на ділових переговорах, які можуть вплинути на ваше подальше просування і грошовий стан.

Потрібно донести до опонентів свої думки так, щоб у них не залишилося сумнівів щодо вашої компетентності.

Раніше ми писали, що чекає на всі знаки Зодіаку найближчим часом.

Крім того, читайте, які знаки Зодіаку зненацька розбагатіють у листопаді.

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