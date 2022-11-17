Настають зміни: знаки Зодіаку, життя яких перевернеться вже сьогодні-завтра

Гороскоп 2022 року обіцяє деяким знакам Зодіаку великі зміни вже до кінця цього тижня, тобто до 20 листопада. Яких сюрпризів чекати представникам обраних знаків?

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Про це розповіла астролог-дослідник Аріна Артурівна у Telegram.

Телець

Ваші пріоритети та цілі можуть змінитися, що спричинить внутрішній конфлікт зі старими установками.

Вам потрібно заздалегідь підготуватися до серйозних змін у житті. Від цього залежить, наскільки успішно все пройде.

Рак

Раки на тижні присвятять вирішенню питань, пов'язаних із кар'єрою, це стосується і фрілансерів, і домогосподарок. Деякі отримають вказівку або знак, що їм час виходити в суспільство.

В даному випадку тільки вам вирішувати, яким чином ви опинитеся у виграшній для себе ситуації.

Лев

Леви захочуть повернутися в минуле, спогади про яке переслідуватимуть вас. Це можуть бути ситуації, помилки, а можливо, це будуть люди.

Цього тижня є всі шанси на те, щоби щось виправити. Слід пам'ятати, що вибір є завжди.

Козеріг

У Козерогів з'явиться можливість проявити себе на ділових переговорах, які можуть вплинути на ваше подальше просування і грошовий стан.

Потрібно донести до опонентів свої думки так, щоб у них не залишилося сумнівів щодо вашої компетентності.