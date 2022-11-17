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Грядут перемены: знаки Зодиака, жизнь которых перевернется уже сегодня-завтра

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Четверг 17 ноября 2022 06:30
Грядут перемены: знаки Зодиака, жизнь которых перевернется уже сегодня-завтра Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп 2022 сулит некоторым знакам Зодиака большие перемены уже до конца этой недели, то есть до 20 ноября. Каких сюрпризов ждать представителям избранных знаков?

Об этом рассказала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Телец

Ваши приоритеты и цели могут поменяться, что вызовет внутренний конфликт со старыми установками.

Вам нужно заранее подготовиться к серьезным изменениям в жизни. От этого зависит насколько успешно все пройдет.

Рак

Раки на неделе посвятят решению вопросов, связанных с карьерой, это касается и фрилансеров, и домохозяек. Некоторые получат указание или знак, что им пора выходить в общество.

В данном случае только вам решать, каким образом вы окажетесь в выигрышной для себя ситуации.

Лев

Львы захотят вернуться в прошлое, воспоминания о котором будут преследовать вас. Это могут быть ситуации, ошибки, а возможно это будут люди.

На этой неделе есть все шансы на то, чтобы что-то исправить. Нужно помнить, что выбор есть всегда.

Козерог

У Козерогов появится возможность проявить себя на деловых переговорах, которые могут повлиять на дальнейшее ваше продвижение и денежное состояние.

Нужно постараться донести до оппонентов свои мысли так, чтобы у них не осталось сомнений относительно вашей компетентности.

Ранее мы писали, что ждет все знаки Зодиака в ближайшее время.

Кроме того, читайте, какие знаки Зодиака неожиданно разбогатеют в ноябре.

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астролог Гороскоп