Грядут перемены: знаки Зодиака, жизнь которых перевернется уже сегодня-завтра
Гороскоп 2022 сулит некоторым знакам Зодиака большие перемены уже до конца этой недели, то есть до 20 ноября. Каких сюрпризов ждать представителям избранных знаков?
Об этом рассказала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.
Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.
Телец
Ваши приоритеты и цели могут поменяться, что вызовет внутренний конфликт со старыми установками.
Вам нужно заранее подготовиться к серьезным изменениям в жизни. От этого зависит насколько успешно все пройдет.
Рак
Раки на неделе посвятят решению вопросов, связанных с карьерой, это касается и фрилансеров, и домохозяек. Некоторые получат указание или знак, что им пора выходить в общество.
В данном случае только вам решать, каким образом вы окажетесь в выигрышной для себя ситуации.
Лев
Львы захотят вернуться в прошлое, воспоминания о котором будут преследовать вас. Это могут быть ситуации, ошибки, а возможно это будут люди.
На этой неделе есть все шансы на то, чтобы что-то исправить. Нужно помнить, что выбор есть всегда.
Козерог
У Козерогов появится возможность проявить себя на деловых переговорах, которые могут повлиять на дальнейшее ваше продвижение и денежное состояние.
Нужно постараться донести до оппонентов свои мысли так, чтобы у них не осталось сомнений относительно вашей компетентности.
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