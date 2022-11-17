Грядут перемены: знаки Зодиака, жизнь которых перевернется уже сегодня-завтра

Гороскоп 2022 сулит некоторым знакам Зодиака большие перемены уже до конца этой недели, то есть до 20 ноября. Каких сюрпризов ждать представителям избранных знаков?

Важно! Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Об этом рассказала астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.

Телец

Ваши приоритеты и цели могут поменяться, что вызовет внутренний конфликт со старыми установками.

Вам нужно заранее подготовиться к серьезным изменениям в жизни. От этого зависит насколько успешно все пройдет.

Рак

Раки на неделе посвятят решению вопросов, связанных с карьерой, это касается и фрилансеров, и домохозяек. Некоторые получат указание или знак, что им пора выходить в общество.

В данном случае только вам решать, каким образом вы окажетесь в выигрышной для себя ситуации.

Лев

Львы захотят вернуться в прошлое, воспоминания о котором будут преследовать вас. Это могут быть ситуации, ошибки, а возможно это будут люди.

На этой неделе есть все шансы на то, чтобы что-то исправить. Нужно помнить, что выбор есть всегда.

Козерог

У Козерогов появится возможность проявить себя на деловых переговорах, которые могут повлиять на дальнейшее ваше продвижение и денежное состояние.

Нужно постараться донести до оппонентов свои мысли так, чтобы у них не осталось сомнений относительно вашей компетентности.