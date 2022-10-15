Настануть важкі часи: ці три знаки Зодіаку будуть у напрузі до кінця 2022 року

Овен

Наприкінці року Овни постануть перед труднощами і їм доведеться ухвалювати складні рішення. Темперамент вогняного знаку викличе ускладнення у їхньому житті й рік вони завершуватимуть із деякою напруженістю в оточенні. Їм доведеться надати перевагу своєму особистому фізичному та психічному здоров'ю, підбивати складні підсумки та ставити нові цілі.

Грудень стане для них найсумнішим місяцем року. Овни будуть надавати перевагу самотності, мовчанню і перестануть бути активними у професійному та соціальному житті.

Діва

У житті Дів відбудеться важлива подія, яка змінить все. Кінець року стане справжнім потрясінням. Можливо, неприємна подія стосуватиметься особистої сфери - зрада, обман.

Кінець року Діви проведуть у задумі, поганому настрої та ймовірні також депресивні настрої.

Козеріг

Астрологи попереджають, що у Козерогів кінець року стане складним. Можливі труднощі на роботі, складний вибір у професійній кар'єрі. Рішення будуть не такими раціональними, як раніше, і вони почуватимуться застопореними на місці без можливості руху вперед.

Їм буде самотньо, часом накочуватиме туга та депресія. У Козерогів пропадуть амбіції, мотивація та енергія. Доведеться відкласти деякі плани, але це не принесе задоволення. Тому Козероги почнуть шукати усамітнення, щоб упоратися із труднощами самостійно.