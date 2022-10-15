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Настанут трудные времена: эти три знака Зодиака будут в напряжении до конца 2022 года

Фото: этим знакам Зодиака конец 2022 года принесет трудности (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на конец 2022 года расскажет, кому из знаков Зодиака придется нелегко в ближайшие месяцы. Их ждет напряжение, сложные ситуации и трудности, они могут чувствовать себя непонятыми и потерянными.

Кто попал в список, рассказали в SantePlus.

Овен

В конце года Овны столкнутся с трудностями и им придется принимать сложные решения. Темперамент огненного знака вызовет осложнения в их жизни и год они будут завершать с некоторой напряженностью в окружении. Им придется отдать предпочтение своему личному физическому и психическому здоровью, подводить сложные итоги и ставить новые цели.

Декабрь станет для них самым грустным месяцем года. Овны будут предпочитать одиночество, молчание и перестанут быть активными в профессиональной и социальной жизни.

Дева

В жизни Дев произойдет важное событие, которое изменит полностью все. Конец года станет настоящим потрясением. Возможно, неприятное событие будет касаться личной сферы - измена, предательство, обман.

Конец года Девы проведут в задумчивости, плохом настроении и вероятны также депрессивные настроения.

Козерог

Астрологи предупреждают, что у Козерогов конец года станет сложным. Возможны трудности на работе, сложный выбор в профессиональной карьере. Решения будут не такими рациональными, как ранее и они будут чувствовать себя застопоренными на месте, без возможности движения вперед.

Им будет одиноко, временами будет накатывать тоска и депрессия. У Козерогов пропадут амбиции, мотивация и энергия. Придется отложить некоторые планы, но и это не принесет удовлетворения. Поэтому Козероги начнут искать уединения, чтобы справиться с трудностями самостоятельно.

Кстати, ранее мы писали о том, что названы знаки Зодиака, которым невероятно повезет в последние месяцы 2022 года.

А еще рассказывали о том, кто из знаков Зодиака сможет решить все свои финансовые проблемы до конца этого года.

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