Насолода для вух. 12 нових українських пісень, які підіймуть настрій на вихідних

Макс Барських - "Замало. Acoustic"

"Дуже часто мої пісні спочатку мають повільний темп та пронизливу

лірику, а вже в процесі творчого пошуку я знаходжу для них більш ритмічну форму. Але трек "Замало" має гарне звучання у двох варіантах, тому я вирішив поділитися з вами її первинною версією, привідкрити завісу того, як вона звучала з самого початку ще в процесі зародження", - коментує прем'єру музикант.

BIEHU - "Яка є я?"

Катерина Бєгу, яка будує кар'єру під сценічним псевдонімом BIEHU, презентує сингл "Яка є я?". В новій роботі співачка розмірковує над темою як не втратити зв’язок з собою.

"Світ рухається з великою швидкістю, і ми час від часу в ньому втрачаємо контакт із собою. Те, що було цінним вчора, сьогодні немає сенсу. Те, що має сенс сьогодні, завтра втратить свою актуальність. Сміливість відкривати в собі нові фарби попри власні страхи та нав'язані думки оточуючих - має стати незмінною цінністю життя кожного з нас", - коментує свій трек авторка хітів для Злати Огнєвіч та VERА.

TAYANNA - "Океан"

Співачка запрем'єрила пісню, яка підкорює серця своєю глибокою лірикою та неймовірно сильним вокалом. "Океан" нагадує нам про те, як важливо цінувати моменти та людей, які знаходяться поруч, особливо в цей непростий час!

alyona alyona - "Тато"

Реперка зазначила, що ця пісня для неї дуже особлива, адже вона - присвята від доньки тату.

"Так сталося, що всі свої дитячі почуття та переживання я обговорювала з мамою. Але насправді варто було говорити про це і з татом також, а я ніколи не розмовляла з ним про любов. Навіть коли стала дорослою та хотіла поділитися почуттями - я соромилася. А зараз, коли я знайшла своє справжнє кохання, то бачу, як багато в ньому татових рис характеру. І зрозуміла, наскільки важливо було з ним говорити про кохання", - розповіла артистка.

Alexjazz - "Моя любов"

Артист презентує новий трек, який став авторською інтерпретацією вірша Володимира Сосюри в стилі пост-панк.

"Я отримав офіційний дозвіл від родичів Володимира Сосюри. Виривати фрази та рядки із контекстів, позиціонуючи, що це на основі віршів - паразитування на культурній спадщині, ніяк інакше. Тому варто розділяти, що таке "на основі", а що таке "надихнувся", - заявив співак.

ТНМК - "Конституція для всіх"

Цей трек артисти випустили до Дня Конституції. Гурт планував презентувати її ще у 2022 році, але реліз довелося перенести.

"Пісня - найпростіший спосіб донесення інформації до сучасного інфантильного людства. За допомогою пісні ми вже пояснювали деякі факти з історії України, а сьогодні знайомимо дітей з основами Конституції України і розповідаємо, чому це важливо. Дитячі пісні з анімаціями стають нашим другим "я", - розповів Олександр "Фоззі".

Сергій Лазановський - "Зорі"

"Після прослуховування цієї пісні, ви точно поринете у вир емоційних та палких почуттів. Ритм композиції змусить ваше тіло рухатись так, ніби вас ніхто не бачить. Та змусить одразу запам'ятати цей трек. Кохайте і будьте коханими", - коментує свій трек артист.



Христина Соловій - "Камертон"

Співачка розповіла, що написала цей трек ще давно. Але вирішила презентувати його лише зараз.

"Камертон" є ровесником таких пісень як "Fortepiano", "Хто як не ти". Здебільшого я пишу пісні натхненні прожитим досвідом. Але часто трапляється так, що спершу народжується пісня, а вже потім я проживаю досвід, який накликала на себе піснею. "Камертон" - саме такий випадок. Не шкодую, що не зарелізила її раніше", - розповіла Соловій.

KOLA - "Цілуй"

Пісня продовжує історію кохання та романтики, яку співачка передає музикою. Артистка зазначила, що для неї дуже важливо, щоб любов ґрунтувалася на почуттях, довірі та душевному спокої, які відчуваються поруч із коханою людиною.

"Іноді, щоб зрозуміти почуття, не потрібні яскраві жести, все можна відчути у поцілунках", - додає KOLA.

BALSAM - "Море"

Це пісня про порівняння нашого життя з морем, яке може бути спокійним, бурхливим і неспокійним, а зірки - це незмінні та вічні орієнтири, які є індивідуальними для кожної людини і не дають їй загубити себе та свій шлях у цьому житті.

Дантес - "Live Session"

28 червня український співак Володимир Дантес з нагоди свого Дня народження презентував унікальний формат звучання власних хітів під назвою "Live Session".

KALUSH x Agape - "Хтось знов"

"Хтось знов" розповідає про продаж почуттів та емоцій в сучасному світі, де справжня любов стає все більш рідкісним явищем. Пісня звертається до слухачів із закликом зупинитися та замислитися над тим, як ми ставимося до найважливішого почуття у житті.