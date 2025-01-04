Не змагання та "молода" зовнішність. Що потрібно чоловікам від жінок 45 років та старше?

Коли жінка вступає в зрілий етап свого життя, вона часто замислюється, чи може вона бути цікавою для чоловіків. Чи цінують чоловіки зрілість, чи тільки молодість? Відповідь проста: чоловіки шукають не тільки зовнішність, а передусім емоційний зв’язок, взаєморозуміння та гармонію.

Що насправді потрібно чоловікам від жінок 45 років та старше, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

1. Щирість і справжність

Чоловікам важливо відчувати, що жінка поруч із ними є такою, якою вона є, без масок і бажання сподобатися за будь-яку ціну.

"Зріла жінка має унікальну перевагу - вона вже знає, чого хоче від життя, і не грає у фальшиві ролі. Це притягує більше, ніж будь-яка косметика", - підкреслює експерт.

2. Повага до себе та партнера

Жінка 45+ зазвичай знає собі ціну й не терпить неповаги. Але разом із тим, вона здатна проявляти глибоку повагу до партнера, не знецінюючи його почуття та досягнення. Такий баланс надихає чоловіків і додає стосункам гармонії.

3. Розуміння і підтримка

Жінки цього віку часто стають для чоловіків не лише коханками, а й партнерами, які готові слухати, підтримувати та розділяти радощі й труднощі. Чоловіки цінують, коли поруч із ними є людина, яка розуміє їх без слів.

4. Життєва енергія

Хибно думати, що з віком жінка стає менш цікавою чи активною. Навпаки, зрілість часто приносить з собою нову хвилю енергії: у хобі, кар’єрі, подорожах, експериментах у стосунках.

"Чоловіків притягує цей блиск в очах, бажання жити й радіти кожному дню", - пояснює коуч.

5. Вміння говорити про свої бажання

У молодості ми часто боїмося сказати, що нам не подобається чи чого ми хочемо. Але жінка після 45 уже навчилася цінувати власні потреби й може чесно говорити про це. Для чоловіка це стає потужним фундаментом для побудови зрілих і гармонійних стосунків.

6. Спокій і мудрість

У цьому віці багато хто з жінок перестає змагатися або грати у "хто правий". Вона знає, що конфлікт - це не про перемогу, а про розв'язання проблеми.

"Цей спокій і вміння шукати компроміс дуже важливі для чоловіків, які також цінують гармонію у стосунках", - каже спеціаліст.

7. Любов до життя

Зріла жінка може надихати чоловіка своїм ставленням до життя: радістю від простих речей, любов’ю до світу і себе. Вона не чекає, що хтось зробить її щасливою, а вже сама створює своє щастя.

"Жінка 45+ має величезний потенціал, щоб бути бажаною, коханою і цікавою. Головне - вірити в себе і пам’ятати: цінність не в тому, скільки тобі років, а в тому, яка ти є. Чоловіки це бачать і дуже цінують", - резюмує Віталій Курсік.