Наслідки користування УПЦ МП корпусом Київської лаври показали на промовистих фото
У Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра", звідки виселяють УПЦ Московського патріархату через розірвання договору про оренду, у корпусі № 112 працівники Комісії Мінкульту в ході заходів щодо прийому-передачі виявили у будівлі серйозні руйнування.
На що перетворилися приміщення пам'ятника архітектури "Книжкового складу" Лаври, показав на фото юрист і громадський діяч Андрій Смолій у своєму Telegram.
Зазначається, що після побаченого всередині корпусу Комісія вирішила скласти заяву про злочин за статтею про пошкодження, руйнування чи знищення об'єктів культурної спадщини (ст. 298 ККУ).
Сама Комісія Мінкульту почала працювати в Лаврі попри перешкоди з боку УПЦ МП. Зокрема, сьогодні вдалося потрапити до корпусу №112 Лаври "Книжковий склад", збудованого в ІІ половині ХІХ століття.
"Ось так РПЦ/УПЦ покористувалось Києво-Печерською Лаврою. Фото з однієї з будівель. Як бачите, винесли всі... Власне, ось таку картину і застала комісія... і це лише початок", - пише Смолій.
Ось що залишилося у корпусі Київської лаври, яким користувалися УПЦ МП (фото: t.me/smolii_ukraine)
На опублікованих знімках приміщень видно картину, як після стихійного лиха - навколо сліди руйнувань, купи сміття, побиті облицювальні матеріали, каменюки, розбиті конструкції. Немає жодного вцілілого предмета, ані слідів меблів, нічого від внутрішнього оздоблення не залишилося.
У приміщеннях "Книжкового складу" Київської лаври - жахливі руйнування (фото: t.me/smolii_ukraine)
Глава Мінкульту Олександр Ткаченко уточнив у Facebook, що приміщення лаврського "Книжкового складу" опечатали - воно в аварійному стані та непридатне для експлуатації.
"Слідчі проводять усі необхідні процесуальні дії від огляду приміщення до показань свідків", - пише міністр.
Корпус №112 понад 100 років був невід'ємним елементом просторової композиції Києво-Печерської лаври, зразком громадсько-суспільної архітектури в стилі класицизму, проект якої виконаний відомим архітектором П.І. Спарр
"УПЦ МП ж знадобилося всього кілька десятків, аби перетворити приміщення на те, що ви бачите на фото", - обурюється Ткаченко.
Зруйновані приміщення корпусу №112 Києво-Печерської лаври тепер опечатали працівники заповідника (фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)
Нагадаємо, 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП. При цьому довго прихильники Московського патріархату блокували роботу комісії Мінкульту.
Також повідомлялося, що через останній факт Мінкульт двічі подавав заяву в поліцію.