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Последствия пользования УПЦ МП корпусом Киевской лавры показали на красноречивых фото

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Киев, Среда 12 апреля 2023 16:07
Последствия пользования УПЦ МП корпусом Киевской лавры показали на красноречивых фото Коллаж РБК-Украина: в Киевской лавре после УПЦ МК фиксируют разрушения в помещениях
Автор: Владимир Костырин

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра", откуда выселяют УПЦ Московского патриархата по причине расторжения договора об аренде, в корпусе № 112 работники Комиссии Минкульта в ходе мероприятий по приему-передаче выявили в здании серьезные разрушения.

Во что превратились помещения памятника архитектуры "Книжного склада" Лавры, показал на фото юрист и общественный деятель Андрей Смолий в своем Telegram.

Отмечается, что после увиденного внутри корпуса Комиссия решила составить заявление о преступлении по статье о повреждении, разрушении или уничтожении объектов культурного наследия (ст. 298 УКУ).

Сама же Комиссия Минкульта начала работать в Лавре, несмотря на препятствия со стороны УПЦ МП. В частности, сегодня удалось попасть в корпус №112 Лавры "Книжный склад", построенного во II половине XIX века.

"Вот так РПЦ/УПЦ воспользовалось Киево-Печерской Лаврой. Фото из одного из зданий. Как видите, вынесли все… Собственно, вот такую картину и застала комиссия… и это только начало", - пишет Смолий.

Последствия пользования УПЦ МП корпусом Киевской лавры показали на красноречивых фотоПоследствия пользования УПЦ МП корпусом Киевской лавры показали на красноречивых фото

Вот что осталось в корпусе Киевской лавры, которым пользовались УПЦ МП (фото: t.me/smolii_ukraine)

На опубликованных снимках помещений видна картина, как после стихийного бедствия - кругом следы разрушений, кучи мусора, побитые облицовочные материалы, булыжники, разбитые конструкции. Нет ни одного уцелевшего предмета, ни следа мебели, ничего от внутреннего убранства не осталось.

Последствия пользования УПЦ МП корпусом Киевской лавры показали на красноречивых фотоПоследствия пользования УПЦ МП корпусом Киевской лавры показали на красноречивых фотоПоследствия пользования УПЦ МП корпусом Киевской лавры показали на красноречивых фото

В помещениях "Книжного склада" Киевской лавры - ужасные разрушения (фото: t.me/smolii_ukraine)

Глава Минкульта Александр Ткаченко уточнил в Facebook, что помещение лаврского "Книжного склада" опечатали - оно в аварийном состоянии и непригодно для эксплуатации.

"Следователи проводят все необходимые процессуальные действия от осмотра помещения до свидетельских показаний", - пишет министр.

Корпус № 112 более 100 лет был неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево-Печерской лавры, образцом общественной архитектуры в стиле классицизма, проект которой выполнен известным архитектором П.И. Спарро.

"УПЦ МП понадобилось всего несколько десятков, чтобы превратить помещение в то, что вы видите на фото", - возмущается Ткаченко.

Последствия пользования УПЦ МП корпусом Киевской лавры показали на красноречивых фотоПоследствия пользования УПЦ МП корпусом Киевской лавры показали на красноречивых фотоПоследствия пользования УПЦ МП корпусом Киевской лавры показали на красноречивых фото

Разрушенные помещения корпуса №112 Киево-Печерской лавры теперь опечатали работники заповедника (фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

Напомним, 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП. При этом длительное время сторонники Московского патриархата блокировали работу комиссии Минкульта.

Также сообщалось, что из-за последнего факта Минкульт дважды подавал заявление в полицию.

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