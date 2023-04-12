Последствия пользования УПЦ МП корпусом Киевской лавры показали на красноречивых фото

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра", откуда выселяют УПЦ Московского патриархата по причине расторжения договора об аренде, в корпусе № 112 работники Комиссии Минкульта в ходе мероприятий по приему-передаче выявили в здании серьезные разрушения.

Во что превратились помещения памятника архитектуры "Книжного склада" Лавры, показал на фото юрист и общественный деятель Андрей Смолий в своем Telegram .

Отмечается, что после увиденного внутри корпуса Комиссия решила составить заявление о преступлении по статье о повреждении, разрушении или уничтожении объектов культурного наследия (ст. 298 УКУ).

Сама же Комиссия Минкульта начала работать в Лавре, несмотря на препятствия со стороны УПЦ МП. В частности, сегодня удалось попасть в корпус №112 Лавры "Книжный склад", построенного во II половине XIX века.

"Вот так РПЦ/УПЦ воспользовалось Киево-Печерской Лаврой. Фото из одного из зданий. Как видите, вынесли все… Собственно, вот такую картину и застала комиссия… и это только начало", - пишет Смолий.

Вот что осталось в корпусе Киевской лавры, которым пользовались УПЦ МП (фото: t.me/smolii_ukraine)

На опубликованных снимках помещений видна картина, как после стихийного бедствия - кругом следы разрушений, кучи мусора, побитые облицовочные материалы, булыжники, разбитые конструкции. Нет ни одного уцелевшего предмета, ни следа мебели, ничего от внутреннего убранства не осталось.

В помещениях "Книжного склада" Киевской лавры - ужасные разрушения (фото: t.me/smolii_ukraine)

Глава Минкульта Александр Ткаченко уточнил в Facebook, что помещение лаврского "Книжного склада" опечатали - оно в аварийном состоянии и непригодно для эксплуатации.

"Следователи проводят все необходимые процессуальные действия от осмотра помещения до свидетельских показаний", - пишет министр.

Корпус № 112 более 100 лет был неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево-Печерской лавры, образцом общественной архитектуры в стиле классицизма, проект которой выполнен известным архитектором П.И. Спарро.

"УПЦ МП понадобилось всего несколько десятков, чтобы превратить помещение в то, что вы видите на фото", - возмущается Ткаченко.

Разрушенные помещения корпуса №112 Киево-Печерской лавры теперь опечатали работники заповедника (фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)