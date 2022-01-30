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Эксперты рассказали, насколько часто нужно мыть волосы

Автор: Татьяна Самарук

Для девушки вопрос чистых волос - это дело чести. Поэтому они часто задумывают, сколько раз в неделю людям необходимо мыть волосы. Однако ответ зависит от вашего типа и текстуры волос.

Об этом пишет Salonsecret.

Жирные волосы

С мытьем таких волос важно не переусердствовать. Все потому, что если мыть их очень часто, то сальные железы могут активироваться и восполнить дефицит кожного сала.

К тому же и долго с жирными волосами нельзя ходить, ведь могут закупориться поры и появиться перхоть. По словам экспертов такие волосы нужно мыть раза четыре в неделю.

Нормальные волосы

Людям с нормальным типом волос можно мыть голову не чаще двух раз в неделю. Тогда волосы не будут выглядеть грязными.

Кроме того, жесткие и вьющиеся волосы можно мыть реже, чем тонкие, потому что по ним кожное сало не так быстро распространяется.

Сухие волосы

Дефицит кожного сала, окрашивание и обесцвечивание приводит к тому, что волосы становятся сухими. Такие волосы чаще всего ломкие с секущимися кончиками.

Эксперты советуют им мыть 1-2 раза в неделю. Однако, отмечается, что короткие волосы можно мыть чаще. Важно во время каждого мытья подпитывать волосы масками и маслами.

Ранее мы сообщали, почему выпадают волосы и как решить эту проблему.

Также мы писали, как сохранить волосы чистыми дольше.

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