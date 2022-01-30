Експерти розповіли, наскільки часто насправді потрібно мити волосся

Жирне волосся

З миттям такого волосся важливо не перестаратися. Все тому, що якщо мити їх дуже часто, то сальні залози можуть активуватися та заповнити дефіцит шкірного сала.

До того ж і довго з жирним волоссям не можна ходити, адже можуть закупоритися пори та з'явитися лупа. За словами експертів таке волосся потрібно мити рази чотири на тиждень.

Нормальне волосся

Людям з нормальним типом волосся можна мити голову не частіше двох разів на тиждень. Тоді волосся не виглядатиме брудним.

Окрім того, жорстке та кучеряве волосся можна мити рідше, ніж тонке, тому що по них шкірне сало не так швидко поширюється.

Сухе волосся

Дефіцит шкірного сала, фарбування і знебарвлення призводить до того, що волосся стає сухим. Таке волосся найчастіше ламке з посіченими кінчиками.

Експерти радять їх мити 1-2 рази на тиждень. Однак, зазначається, що коротке волосся можна мити частіше. Важливо під час кожного миття підживлювати волосся масками та олійками.