Насколько безопасен слайм для детей: состав популярной игрушки

Слайм, или лизун, - очень популярная детская игрушка-антистресс, которую можно купить едва ли не в каждом киоске. Тем не менее, эксперты твердят, что подобная забава не так безопасна. Какую опасность может представлять лизун для ребенка - в материале Styler.

Что входит в состав популярной игрушки

Лизун состоит из молекул вещества-полимера, к примеру, клея, которые образуют нити вроде спагетти.

В игрушку также добавляют тетраборат натрия (буру). Она обеспечивает лизуну упругость и в то же время мягкость.

Хотя клей ПВА не считается токсичным (для работы с ним не нужны перчатки или защитные очки). При этом при попадании в глаза или внутрь - вещество очень опасно для здоровья ребенка.

Тетраборат натрия - это соль борной кислоты, которую используют для дезинфекции кожи и слизистой оболочки ротовой полости. Хотя вещество можно купить в аптеке, оно все же небезопасно. Тетраборат натрия может повлиять на нервную систему, почки, ЖКТ при попадании в организм или из-за раздражения на коже. При длительном контакте с кожей может вызывать контактный дерматит.

Кроме того, в состав лизуна входят крахмал, желатин и целлюлоза. А это питательная среда для бактерий и плесневых грибов.

Когда нужно немедленно прекратить контакт с лизуном:

у ребенка затрудненное дыхание,

ринит,

чиханье,

зуд в носу и глазах,

покраснение глаз,

кашель;

свистящие хрипы,

бронхообструктивный синдром;

контактный дерматит.

Напомним, что слайм не предназначен для детей до трех лет, которые то и дело норовят все попробовать на вкус. Также родителям стоит быть особенно внимательными, когда в доме есть дети разных возрастов, и старшие полюбляют играть лизунами.

Кроме того, сейчас в сети есть много рецептов лизунов своими руками, некоторые из них - опасны. Так, в Днепре шесть учеников четвертого класса попали в больницу, пытаясь изготовить лизуны по рецепту, найденному в интернете.