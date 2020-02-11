Наскільки безпечний слайм для дітей: склад популярної іграшки

Слайм, або лизун, - дуже популярна дитяча іграшка-антистрес, яку можна купити чи не в кожному кіоску. Тим не менш, експерти твердять, що така забава не так безпечна. Яку небезпеку може представляти лизун для дитини - в матеріалі Styler.

Що входить до складу популярної іграшки

Лизун складається з молекул речовини-полімеру, наприклад, клею, які утворюють нитки типу спагеті.

В іграшку також додають тетраборат натрію (буру). Вона забезпечує лизуну пружність і водночас м'якість.

Хоча клей ПВА не вважається токсичним (для роботи з ним не потрібні перчатки або захисні окуляри). При цьому при попаданні в очі або всередину - речовина дуже небезпечна для здоров'я дитини.

Тетраборат натрію - це сіль борної кислоти, яку використовують для дезинфекції шкіри і слизової оболонки ротової порожнини. Хоча речовину можна купити в аптеці, вона все ж небезпечна. Тетраборат натрію може вплинути на нервову систему, нирки, ШКТ при попаданні в організм або через подразнення на шкірі. При тривалому контакті зі шкірою може викликати контактний дерматит.

Крім того, до складу лизуна входять крохмаль, желатин і целюлоза. А це живильне середовище для бактерій і пліснявих грибів.

Коли потрібно негайно припинити контакт з лизуном:

у дитини утруднене дихання,

риніт,

чхання,

свербіж у носі та очах,

почервоніння очей,

кашель;

свистячі хрипи,

бронхообструктивний синдром;

контактний дерматит.

Нагадаємо, що слайм не призначений для дітей до трьох років, що прагнуть все спробувати на смак. Також батькам варто бути особливо уважними, коли в будинку є діти різного віку, і старші полюбляють грати лизунами.

Крім того, зараз у мережі є багато рецептів лизунів своїми руками, деякі з них - небезпечні. Так, у Дніпрі шість учнів четвертого класу потрапили в лікарню, намагаючись виготовити лизуни за рецептом, знайденим в інтернеті.