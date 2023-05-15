Наскільки реальна біблійна історія про Всесвітній потоп і Ноїв ковчег: науковий погляд

Чи достатньо води, аби затопити всю планету

"Єдине, що ми точно знаємо з геології, це те, що глобального потопу ніколи не було", - заявив Девід Монтгомері, професор геоморфології Вашингтонського університету в Сіетлі. Геолог досліджує ймовірність Всесвітнього потопу вже не один рік.

"Якщо розглядати це буквально як глобальну повінь, яка охопила найвищі гори світу, то на Землі просто недостатньо води для цього", - говорить дослідник.

Якби "небеса відкрилися" і вся вода в атмосфері зійшла відразу у вигляді дощу, планета була б занурена - але лише на глибину близько 2,5 см, за даними Геологічної служби США.

Якби всі льодовики та крижані покриви світу розтанули, рівень моря піднявся лише б на 60 м.

Крім того, дослідження 2016 року, опубліковане в журналі Nature Geoscience, підрахувало, що у верхній частині земної кори зберігається 22,6 мільйона кубічних кілометрів підземних вод, яких достатньо, щоб покрити землю на 180 м.

Це багато води, але є міста розташовані високо над рівнем моря, а вершина Евересту сягає 8849 м. До того ж геологи не бачать доказів глобального потопу на каменях.

Цей біблійний міф знайшов відображення у мистецтві - картина Едварда Хікса "Тварини збираються в Ноїв ковчег", 1846 р. (фото: Вікіпедія)

Які ще є "слабкі" місця у цій історії

Біблійна історія стверджує, що Ною було 600 років, коли почався потоп. Але ми знаємо, що люди не живуть так довго і більшість видів не вижили б, коли б їх скоротили лише до двох тварин. Оскільки вони не мали б достатнього генетичного різноманіття для створення життєздатної популяції.

Також незрозуміло, як кожна тварина взагалі зможе дістатися до ковчега - уявіть собі пінгвінів, які переправляються від Антарктиди до Близького Сходу.

Згідно з історичними документами, Ноїв потоп є переказом давніших історій, і це, ймовірно, алегоричний, а не буквальний переказ події. Ці перекази в Старому Завіті були записані між 800 р. до н. і 500 р. до н. е., ймовірно, походять із давніших усних традицій і багатьох джерел.

У Корані є дещо інші розповіді про історію потопу, тоді як більш ранні версії катаклізмів походять із стародавніх месопотамських текстів. Також є історія шумерського потопу, записана у фрагментах, яка датується кінцем третього тисячоліття до нашої ери.

Цегляна таблиця Епоса Гільгамеша на аккадійській мові, у якій є згадки про Всесвітній потоп (фото: Вікіпедія)

Чи міг бути локальний масштабний потоп

Якщо вважати джерелами Всесвітнього потопу регіональні, а не глобальні потопи, то це не так уже й надумано. Адже могли відбутися деякі "геологічно правдоподібні" повені, які надихнули б давніх людей на створення цієї історії.

Наприклад, наприкінці 1990-х років океанографи Вільям Райан і Волтер Пітман висунули гіпотезу про те, що близько 7500 років тому Середземне море почало впадати в ізольоване на той час Чорне море, спричинивши масові повені навколо Чорного моря, які могли бути "джерелом" Ноєвого потопу.

"Це була б руйнівна подія, яка затопила б весь відомий світ для людей, які там жили, і це могло б стати причиною історії про Ноїв потоп серед тих, хто вижив, і втік до Месопотамії", - каже Монтгомері.