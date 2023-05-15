Насколько реальна библейская история о Всемирном потопе и Ноевом ковчеге: научный взгляд

Достаточно ли воды, чтобы затопить всю планету

"Единственное, что мы точно знаем по геологии, это то, что глобального потопа никогда не было", - заявил Дэвид Монтгомери, профессор геоморфологии Вашингтонского университета в Сиэтле. Геолог исследует возможность Всемирного потопа уже не один год.

"Если рассматривать это буквально как глобальное наводнение, охватившее высочайшие горы мира, то на Земле просто недостаточно воды для этого", - говорит исследователь.

Если бы "небеса открылись" и вся вода в атмосфере взошла сразу в виде дождя, планета была бы погружена - но лишь на глубину около 2,5 см, по данным Геологической службы США.

Если бы все ледники и ледяные покровы мира растаяли, уровень моря поднялся бы лишь на 60 м.

Кроме того, исследование 2016 года, опубликованное в журнале Nature Geoscience, подсчитало, что в верхней части земной коры хранится 22,6 миллиона кубических километров подземных вод, которых достаточно, чтобы покрыть землю на 180 м.

Это много воды, но есть города, расположенные высоко над уровнем моря, а вершина Эвереста достигает 8849 м. К тому же геологи не видят доказательств глобального потопа на камнях.

Этот библейский миф нашел отражение в искусстве - картина Эдварда Хикса "Животные собираются в Ноев ковчег", 1846 г. (фото: Википедия)

Какие еще есть "слабые" места в этой истории

Библейская история утверждает, что Ною было 600 лет, когда начался потоп. Но мы знаем, что люди не живут так долго и большинство видов не выжили бы, если бы их сократили только до двух животных. Поскольку у них не было бы достаточного генетического разнообразия для создания жизнеспособной популяции.

Также непонятно, как каждое животное вообще сможет добраться до ковчега - представьте себе пингвинов, переправляющихся от Антарктиды к Ближнему Востоку.

Согласно историческим документам, Ноев потоп является преданием древних историй, и это, вероятно, аллегорическое, а не буквальное изложение события. Эти предания в Ветхом Завете были записаны между 800 г. до н. и 500 г. до н. э., вероятно, происходят из древнейших устных традиций и многих источников.

В Коране есть несколько иные рассказы об истории потопа, в то время как более ранние версии катаклизмов происходят из древних месопотамских текстов. Также есть история шумерского потопа, записанная во фрагментах, датируемая концом третьего тысячелетия до нашей эры.

Кирпичная таблица Эпоса Гильгамеша на аккадийском языке, в котором есть упоминания о Всемирном потопе (фото: Википедия)

Мог ли быть локальный масштабный потоп

Если считать источниками Всемирного потопа региональные, а не глобальные потопы, то это не так уж надумано. Ведь могли произойти некоторые "геологически правдоподобные" наводнения, вдохновившие древних людей на создание этой истории.

Например, в конце 1990-х годов океанографы Уильям Райан и Уолтер Питман выдвинули гипотезу о том, что около 7500 лет назад Средиземное море начало впадать в изолированное к тому времени Черное море, повлекши за собой массовые наводнения вокруг Черного моря, которые могли быть "источником" Ноевого потопа.

"Это было бы разрушительное событие, которое затопило бы весь известный мир для людей, которые там жили. И это могло бы стать причиной истории о Ноевом потопе среди тех, кто выжил и сбежал в Месопотамию", - говорит Монтгомери.