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Наскільки насправді калорійні горіхи: тренер розказав, скільки їх можна їсти

Фото: Тренер пояснив, чи калорійні горіхи (акуузшлюсщь)
Автор: Людмила Жукова

Горіхи - це смачний та корисний продукт, але дуже калорійний. В 100 грамах горіхів міститься приблизно 650 ккал, що набагато більше, ніж у самому цукрі.

Скільки горіхів можна їсти, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера Віктора Мандзяка у Facebook.

Чи справді горіхи такі калорійні?

Експерт розказав, що не зважаючи на калорійність горіхів, вчені констатували, що люди, в раціоні яких присутні горіхи, рідше мають проблеми з вагою, ніж ті, що нехтують цією смакотою.

За словами Віктора, вчені проводили експеримент і давали людям щодня по 80 грамів горіхів.

Виявилось, якщо людина їла горіхи, вона не зловживала іншими калорійними продуктами.

"Але компенсація була неповною: отримавши 505 ккал з горіхів, піддослідні з'їдали менше своєї звичної їжі на 333 ккал. Відповідно 172 кілокалорії були зайвими, кожен день, всі 8 тижнів", - розказав Мандзяк.

Вчені підрахували, якщо щодня переїдати на 172 ккал за 8 тижнів можна набрати зaйвих 3,6 кілограми.

Чому ж люди худли, вживаючи горіхи?  Річ у тому, що на 65% горіхи складаються з жиpів. Калорійність граму жиpу 9,4 ккал. Вважається, що з калом в середньому ми втрачаємо десь 4% спожитого жиру, тому калорійність граму жиру прийнято вважати 9 ккал.

"Вчені зробили висновок: 10-20% жиpу з горіхів ми зливаємо в унітаз. Я розумію, що нутриціологія наука неточна, але 4 і 10-20 - це далеко не близько, не наближено, не приблизно, не орієнтовно і навіть не в районі. Вчені розводять руками: клітинні стінки горіхів стійкі до ферментів і мікробів ЖКТ безшерстого примата. Але натякають, що якщо наполегливо жувати, засвоюється більше", - повідомив Віктор.

Якщо ви з'їли 100г горіхів, то ваш організм може недорахуватись доброї сотні калорій, зазначив експерт.

"Горіхи - чудовий продукт, смачний та корисний, тільки пам'ятайте про його високу калорійність, навіть з урахуванням низької біодоступності горіхових речовин", - підсумував тренер.

 

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