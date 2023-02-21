Наскільки міцні ваші стосунки і чи є кохання? Пройдіть цей простий тест

Формула кохання

Психолог Роберт Стернберг винайшов формулу кохання. Виглядає ця формула так: Кохання = Довіра + Близькість + Інтерес

Довіра

Довіра означає, що з цією людиною ви почуваєтеся в безпеці. Партнер піклується про вас і поводиться відповідально.

Близькість

Близькість - це не лише фізичний контакт (обійми, секс), а й емоційна відкритість. Бути близькими - значить не приховувати та вільно виражати емоції, приймати та розділяти почуття.

Інтерес

Інтерес - це захоплення внутрішнім світом іншої людини. Ви захоплюєтеся її розумом чи талантом, її поглядом на життя чи життєрадісністю. Вам цікаво говорити та мовчати, разом пізнавати нове чи просто лежати поряд на дивані.

Пройдіть простий тест

Оцініть кожну з трьох складових формули кохання за 10-бальною шкалою, де 0 - відсутність, а 10 - повна реалізація.

Чи є довіра. Ви відчуваєте себе поряд з партнером в повній емоційній та фізичній безпеці, повністю вірите в його відповідальність перед вами, у те, що він виконуватиме зобов'язання та обіцянки?

Наскільки сильна близькість. Ви легко можете поділитися емоціями, позитивними та негативними, впевнені, що партнер вислухає вас, прийме, поспівчуває, зрозуміє, підтримає? У вас приємні відчуття від фізичної близькості, вам приносять радість та задоволення тілесні контакти?

Чи є інтерес. Вам цікавий ваш партнер, його думки, життя, почуття? Ви щасливі, коли розмовляєте з ним чи просто мовчите? Вам цікаво будувати спільні плани на майбутнє, згадувати минулий спільний досвід?

Оцініть результати:

26-30 балів. Ваше почуття кохання глибоке. Ви щасливі. Намагайтеся підтримувати всі складові формули кохання на нинішньому рівні.

21-25 балів. Ви цілком задоволені, та все ж вам чогось не вистачає. Можливо, ви терпляче чекаєте, поки партнер забезпечить вас тим, чого вам не вистачає, або активно намагаєтеся отримати щось від нього. Тут важливо зрозуміти, що вам самим потрібно змінитись, щоб поглибити стосунки.

15-20 балів. Ви дещо розчаровані, незадоволені стосунками, відчуваєте невелику образу чи роздратування, маєте претензії до партнера. Ви міркуєте, чи не був ваш шлюб помилкою, чи було між вами кохання, чи не завести стосунки на стороні. Ваш союз під загрозою, потрібні активні дії, щоб його врятувати. Насамперед важливо розібратися в собі - як вийшло, що ваші стосунки стали такими.

10-14 балів. Стосунки на межі розриву. Ви часто сваритеся, звинувачуєте один одного, не довіряєте, можливо, зраджуєте. Ситуація критична та потребує негайної реакції, потрібна пауза у стосунках, сімейна психотерапія та (або) індивідуальна робота з психологом.