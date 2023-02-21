Насколько крепки ваши отношения и есть ли любовь? Пройдите этот простой тест

Формула любви

Психолог Роберт Стернберг изобрел формулу любви. Выглядит эта формула так: Любовь = Доверие + Близость + Интерес

Доверие

Доверие означает, что с этим человеком вы чувствуете себя в безопасности. Партнер заботится о вас и ведет себя ответственно.

Близость

Близость – это не только физический контакт (объятия, секс), но и эмоциональная открытость. Быть близкими – значит не скрывать и свободно выражать эмоции, принимать и разделять чувства.

Интерес

Интерес – это увлечение внутренним миром другого человека. Вы восхищаетесь его умом или талантом, его взглядом на жизнь или жизнерадостностью. Вам интересно говорить и молчать, вместе узнавать новое или просто лежать рядом на диване.

Пройдите простой тест

Оцените каждую из трех составляющих формулы любви по 10-балльной шкале, где 0 – отсутствие, а 10 – полная реализация.

Есть ли доверие. Вы чувствуете себя рядом с партнером в полной эмоциональной и физической безопасности, полностью верите в его ответственность перед вами, в то, что он будет выполнять обязательства и обещания?

Насколько сильна близость. Вы легко можете поделиться эмоциями, положительными и отрицательными, уверены, что партнер выслушает вас, примет, посочувствует, поймет, поддержит? У вас приятные ощущения от физической близости, вам доставляют радость и удовольствие телесные контакты?

Есть ли интерес. Вам интересен ваш партнер, его мысли, жизнь, чувства? Вы счастливы, когда разговариваете с ним или просто молчите? Вам интересно строить общие планы на будущее, вспоминать прошлый общий опыт?

Оцените результаты:

26-30 баллов. Ваше чувство любви глубоко. Вы счастливы. Старайтесь поддерживать все составляющие формулы любви на нынешнем уровне.

21-25 баллов. Вы вполне довольны, но вам чего-то не хватает. Возможно, вы терпеливо ждете, пока партнер обеспечит вас тем, чего вам не хватает, или активно пытаетесь получить что-то от него. Здесь важно понять, что вам самим нужно измениться, чтобы углубить отношения.

15-20 баллов. Вы несколько разочарованы, недовольны отношениями, чувствуете небольшую обиду или раздражение, имеете претензии к партнеру. Вы думаете, не был ли ваш брак ошибкой, была ли между вами любовь, не завести ли отношения на стороне. Ваш союз под угрозой, нужны активные действия, чтобы спасти его. В первую очередь важно разобраться в себе – как получилось, что ваши отношения стали такими.

10-14 баллов. Отношения на грани разрыва. Вы часто ссоритесь, обвиняете друг друга, не доверяете, возможно, изменяете. Ситуация критическая и требует немедленной реакции, нужна пауза в отношениях, семейная психотерапия и (или) индивидуальная работа с психологом.