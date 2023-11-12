ua en ru
Нд, 12 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наскільки комфортно живуть українські біженці на виплати в Європі

Неділя 12 листопада 2023 18:02
UA EN RU
Наскільки комфортно живуть українські біженці на виплати в Європі Як українцям живеться на виплати в Європі (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Майже кожна країна у Європі виплачує українським переселенцям певні суми грошей, всюди вони різні, але й рівень життя у кожній країні різний. Тому часто цих виплат просто не вистачає на повноцінний рівень проживання.

Про те, наскільки комфортно українські біженці живуть на європейські виплати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-cторінку Ольги Резнікової, яка ділиться у своєму блозі досвідом життя в різних країнах.

Наскільки комфортно українські біженці живуть на європейські виплати

Насправді суми, які виплачують європейські країни здаються великими, оскільки вони становлять приблизно від 500 євро до 1 тисячі євро та більше. В той час, коли переселенці в Україні отримують лише 2 тисячі гривень.

Але мало хто замислюється над тим, що в європейських країнах і рівень життя геть інший, тому цих виплат не вистачає для комфортного проживання, якщо, звісно, не працювати паралельно і не отримувати більше.

Також на біженців покладаються певні обов’язки за отримання цих виплат:

  • шукати роботу або ж в ідеалі працювати та звітувати кожного тижня у центр зайнятості
  • винаймати житло самостійно
  • відвідувати мовні курси, які є обов’язковою умовою для отримання виплат.

Велика Британія

У Британії на одну людину виплачують 368 фунтів. Здавалося б це непогано, але 150 фунтів щомісяця йде лише на транспорт. А за інші 150 фунтів можливо лише з’їсти один раз комплексний обід.

У цю суму не враховується житло, яке людина має самостійно оплачувати, якщо вона не живе у спонсора.

Данія

Данія виплачує 850 євро на одну людину - сума досить велика, але з них сплачується індивідуальний податок, який становить приблизно 42% від цієї суми. Виходить, що на руки українці отримують 490 євро, мінус приблизно 350 євро за житло. І залишається трохи більше, ніж 100 євро на саме проживання на цілий місяць.

Норвегія

У Норвегії переселенцям з України виплачують 540 євро на людину, але після початку мовних курсів - людина отримує 1 тисячу 400 євро на місяць. Та з цієї суми вже потрібно платити за оренду житла, яка може становити приблизно 1 тисячу євро.

Раніше ми писали про те, які країни готові платити українським біженцям, щоб вони повернулися додому.

Також читайте наш матеріал про топ-7 країн, в яких створені найкращі умови для українських біженців.

Читайте РБК-Україна в Google News
виплати