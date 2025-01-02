Насіння чіа принесе користь, якщо тільки вживати його певним способом

Чіа, суперпродукт, який колись обожнювали ацтеки та майя за його оздоровчі та енергетичні властивості, багатий поживними речовинами. Насіння чіа особливо корисне для здоров’я кишечника завдяки надзвичайно високому вмісту клітковини.

Як правильно його вживати для максимальної користі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Чим корисне насіння чіа

Кожна 28-грамова порція (дві столові ложки) містить приблизно 11 грамів клітковини, важливої ​​поживної речовини для здорового травлення.

Розчинна клітковина в насінні чіа поглинає воду і утворює гелеподібну речовину при змішуванні з рідиною, допомагаючи їжі проходити через травний тракт, запобігаючи запорам і сприяючи зростанню корисних кишкових бактерій.

Розчинна клітковина, що міститься в насінні чіа, діє як природне мастило, пом’якшуючи стілець і запобігаючи запорам.

Крім того, гелеутворююча здатність цього насіння допомагає регулювати тривалість перебування їжі в кишечнику, оптимізуючи всмоктування основних поживних речовин.

Насіння чіа треба замочувати перед вживанням (фото: mamabook.com.ua)

Ще однією важливою перевагою є благотворний вплив цього продукту на здоров’я кишечника. Жирні кислоти омега-3 і клітковина чіа в насінні допомагають знизити рівень шкідливого холестерину, покращити артеріальний тиск і зменшити ризик серцевих захворювань.

Як правильно вживати насіння чіа?

Замочування насіння у воді або змішування його з рідиною перед вживанням дозволяє йому вивільнити свій характерний гель, що робить більш ефективними та безпечними для споживання.

Цей процес також допомагає запобігти потенційним проблемам з травленням, таким як здуття живота або судоми, особливо у людей, які не звикли до дієти з високим вмістом клітковини.

Хоча покращення дефекації є однією з найважливіших переваг вживання чіа, йог переваги для здоров’я є далекосяжними та впливають на різні системи організму.

Одним із найбільш значущих вкладів чіа, є його здатність покращувати здоров’я серця. Насіння є джерелом рослинного походження, багатим омега-3 жирними кислотами, зокрема альфа-ліноленовою кислотою (АЛК), яка, як було показано, знижує рівень холестерину ЛПНЩ.

Суперпродукт також має властивості, що протистоять старінню, і все це завдяки кавовій кислоті та кверцетину, які відбивають вільні радикали та допомагають уникнути хронічних захворювань.