Всегда ищут варианты получше: самые склонные к разводам знаки Зодиака

Гороскоп знаков Зодиака, наиболее склонных к разводам, подскажет кто из представителей зодиакального круга менее всего склонен к компромиссам и желанию во что бы то ни стало сохранять семейные узы.

Овен

Овнам очень сложно научиться идти на компромисс со своим партнером. Они зачастую проявляют нетерпимость, упрямство и способны вспылить даже по мелочам. Эгоизм Овна становится главной причиной ссор в семье. И первая трещина в отношениях появляется именно тогда, когда этот упрямец перестает считаться с мнением и интересами своего партнера.

Телец

Хотя Телец и очень гармоничен в плане брака и семьи, эта гармония ему нужна не только в отношениях, но и в материальном плане. Если же у возлюбленных, один из которых Телец, имеются финансовые проблемы, то астрологи рекомендуют Тельцам повременить с браком, поскольку материальны сложности могут стать причиной краха семьи.

Гороскоп склонных к разводам знаков Зодиака (фото: unsplash.com)

Близнецы

Близнецы очень общительны - и в кругу их близких знакомых нередко есть представители противоположного пола, что может вызывать ревность у партнера. Конечно же это не означает, что Близнецы обязательно "пойдут налево", но их природная коммуникабельность может этому поспособствовать. Близнецы лидируют в астрологической статистике разводов именно по этим причинам.

Рак

Хотя Рак отличается стабильностью и семейственностью, часто причиной напряжения в семье, которое может привести к разводу, становятся жилищные вопросы. А также конфликты с родственниками супруга, с которыми Ракам приходится делить жилищное пространство. Они не выносят вмешательства родственников с их советами и наставлениями в свою семью.

Гороскоп склонных к разводам знаков Зодиака (фото: unsplash.com)

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