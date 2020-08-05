Насилие в поездах: пассажиры и проводницы рассказали истории из жизни

Пассажиры и проводницы рассказали о домогательствах в поездах (фото: РБК-Украина)

Украинцы рассказали о своих ситуациях, которые были связаны с домогательством в поездах

Украинцы до сих пор не могут отойти от истории журналистки Анастасии Луговой, которую избил и попытался изнасиловать неадекватный мужчина в поезде. Люди сочувствуют потерпевшей и вспоминают свои истории, которые также связаны с домогательствами в поездах.

Проводницы жалуются, что очень часто они терпят домогательства пассажиров. Похожая ситуация и у женщин, которые ездят в поездах. При этом чаще всего они потом никому об этом не рассказывают. Об этом сообщает LB.ua.

Проводницы чаще всего сталкиваются с домогательствами со стороны одиноких и пьяных мужчин. Так одна из проводниц поезда №92 рассказала, что ехала из Одессы на Константиновку и в 2 часа ночи к ней в служебное купе зашел пассажир.

Мужчина снял штаны и достал свое хозяйство. Женщина испугалась и вызвала начальника поезда. В Знаменке полиция сняла пассажира с поезда. Проводница написала заявление, но после этого с ней так никто и не связывался.

Эта же проводница вспомнила и другую историю из жизни. Когда ее напарник ушел спать в служебное купе, в ее купе зашел пассажир и сел так, чтобы она е могла выйти. После этого он начал расстегивать ей пуговицы на рубашке. Женщина позвонила начальнику поезда, и он выгнал мужчину из купе.

Домогательства также бывают и со стороны пассажирок по отношению к проводникам. Валентин, проводник поезда №80 рассказал, что однажды женщина зашла к нему в купе и начала его гладить, намекая на интим.

Аналогичные истории с приставаниями есть и у пассажирок. Одна из которых рассказала, что как-то ехала в поезде Киев-Львов и проводник попросил ее зайти получить постельное белье. Когда она зашла к нему в купе, он закрыл двери и начал лезть к ней целоваться. Женщина хитростью его отвлекла, а потом выбежала из купе. Все это происходило в плацкартном вагоне.

Другая женщина вспомнила, что один раз ехала в купе с незнакомым мужчиной с Ивано-Франковска в Киев. Пассажир пытался с ней завести разговор, но она отвечала очень коротко. Когда она уснула, то почувствовала, что кто-то гладит ее по спине. Она очень испугалась и закричала. В итоге проводница отказалась пересадить ее или мужчину в другое купе. Утром он вышел на своей станции.

Другая пассажирка рассказала, что несколько лет назад ехала с подругой в ночном плацкарте и к их местам подошел мужчина, он занял место рядом и на их глазах начал себя удовлетворять. Одна из девушек побежала к проводнице и начала громко кричать. После этого извращенец скрылся в соседний вагон.

Напомним, у Авакова назвали условия присутствия полиции в поездах.

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