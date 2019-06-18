Знайшли повішеним у лісі: загадкова смерть студента змусив киян в шок

Колаж РБК-Україна

Бездиханне тіло студента знайшли повішеним у лісі

17 червня близько 13:30 у Києві в Дарницькому районі біля станції метро "Червоний хутір" був виявлений повішений труп. На той момент тіло вже знаходилося в процесі розкладання. Про це повідомляє Інформатор.

Шокуючу "знахідку" виявив чоловік, який йшов по лісу. Для більш детального розуміння того, що трапилось, очевидець звернувся до правоохоронців.

Тіло загиблого було повішено на сорочці, інший кінець одягу був прив'язаний до гілки дерева. Поруч знаходився рюкзак з особистими речами та мобільним телефоном. Під час огляду на хлопці були виявлені татуювання.

Загиблим виявився 19-річний студент КНУКІМ, який перебував у розшуку з 12 червня, так як значився зниклим безвісти. Відзначається, що хлопець пішов з гуртожитку та перестав виходити на зв'язок.

Нагадаємо, що у Харкові студент випав з шостого поверху і вижив. Батько постраждалого Серго Мартіросян запевняє, що хлопець не міг вчинити суїцид. Швидше за все, його скинули з шостого поверху після невдалої спроби підкинути наркотики.

Раніше в Миколаєві в каналізації знайшли бездиханне тіло недоношеної дитини. Правоохоронцям належить з'ясувати, хто є породіллею.

Ми писали, що у Вінниці чоловік перерізав собі горло на очах у людей в місцевому райвідділі поліції. Коли його допитували поліцейські, чоловік дістав шпатель та черкнув себе по горлу.