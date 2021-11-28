"Знайшли мертвою в ліжку": сестра вбитої українки розповіла подробиці злочину в Італії

В Італії 7 липня 2019 року у власному будинку виявили тіло 32-річної українки Злати Загарюк, яку вбив її 38-річної чоловік Олександр . Через два роки його засудили до 16 років тюремного ув'язнення, але він втік з країни.

Злата і Олександр познайомилися в 2007 році. Приблизно через два роки після відносин пара одружилася. Відразу ж після весілля чоловік запропонував їй переїхати жити в Італію, де у нього жила мати.

Дівчина погодилася і через рік у них народився син Максим, якому зараз 12 років.

Українка доглядала за літніми жінками, прибирала, готувала їсти, робила покупки. А її чоловік працював на виноградниках.

Злата Загарюк (фото: molbuk.ua)

Приховувала побої

Злата ретельно приховувала сліди побоїв і нікому нічого не розповідала.

"У Злати то синяк, то зуба немає, то на обличчі волоссям прикривала якісь синці і подряпини. Але у Злати були постійні відмовки: "Ой, вдарилася. Ой, нічого страшного. Ой, у мене зуб відпав", - розповіла Лілія.

Сестра Злати і її мама почали здогадуватися, що її б'є чоловік. Сусіди їм повідомили, що не раз чули в будинку крики. Крім того, вони розповіли, що вона вночі могла взяти на руки малюка і піти з дому.

Злата Загарюк (фото: molbuk.ua)

Чоловік програвав гроші

Також з'ясувалося, що Олександр робив ставки на футбол. При цьому він програвав багато коштів, і у нього з'явилося багато боргів.

Злата була змушена працювати на трьох роботах, щоб їх не вигнали з квартири. При цьому вони змінили багато квартир через те, що їх виганяли через борги.

Олександр забирав у дружини золото та інші цінні прикраси і здавав все в ломбард.

Жінка все терпіла, але з часом почала розповідати подругам в Україні про своє нелегке життя, тому що вони бачили по відеозв'язку її синці.

Злата Загарюк (фото: molbuk.ua)

Вбив на річницю вінчання

Злата була вбита в день річниці, коли вони з чоловіком повінчалися. У висновку судмедекспертиз зазначено, що смерть настала в результаті удару тупим предметом в задню частину голови.

При цьому удар був такий, що травми були з двох сторін.

"Судмедексперти розповіли, що в голові Злати були такі гематоми, які не розсмокталися протягом десяти років. Експерти розписали травми на кожній кісточці, що це були регулярні побої", - розповіла сестра.

Того фатального дня Олександр попросив дружину приготувати суп і котлети. Вранці вона все зробила і попросила його поставити їжу в холодильник. Увечері, коли вона прийшла з роботи, то все зіпсувалося.

Чоловік був дуже злий і вдарив дружину у вухо, через що у неї лопнула барабанна перетинка. Злата перестала чути.

У результатах експертизи написано, що тріснули обидві перетинки. Жінка померла від крововиливу в мозок сама в ліжку. Вона дуже скаржилася на головний біль і вирвала жовтою рідиною.

Могила Злат Загарюк (фото: molbuk.ua)

Можливо, її можна було б врятувати, якби Александлр викликав швидку допомогу.

"Коли ми її ховали, то експерти з похоронного бюро розповідали, що займаються ритуальною справою вже 20 років, але такого понівеченого тіла ще не бачили ніколи", - додала сестра Злати.