ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Суд вынес приговор организатору банды, который убил супругов в Чернигове (фото)

Новина українською →
Чернигов, Среда 24 ноября 2021 21:23
Суд вынес приговор организатору банды, который убил супругов в Чернигове (фото) Коллаж РБК-Украина: организатору банды, убившего супругов в Чернигове, огласили приговор
Автор: Роман Мирончук

Деснянский районный суд вынес приговор организатору и участникам двойного убийства супругов в августе 2019 года на берегу Десны в Чернигове.

Об этом говорится в сюжете "Суспильного".

Троих жителей Чернигова суд признал виновными в кражах, разбойном нападении, бандитизме, незаконном обращении с огнестрельным, холодным оружием и боеприпасами, а также незаконном завладении автомобилями.

Организатор приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества, а еще двое участников к 13 и 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд вынес приговор организатору банды, который убил супругов в Чернигове (фото)

Глава банды (скриншот с видео)

По данным прокуратуры, в июле 2019 года 36-летний ранее судимый за убийство житель Чернигова организовал банду.

Вместе с двумя ранее судимыми сообщниками они похищали автомобили с автостоянок, занимались кражами, совершили разбойное нападение на таксиста и завладели его авто.

Суд вынес приговор организатору банды, который убил супругов в Чернигове (фото)

Преступники (скриншот с видео)

17 августа 2019 года организатор банды застрелил супругов, 30-летнюю женщину и 41-летнего мужчину. Убийство произошло у пешеходного моста в Чернигове.

Подозреваемых задержали через полчаса после убийства. Преступники ехали на автомобиле убитых.

Организатору банды, убившего супругов в Чернигове, огласили приговор (видео: YouTube)

Напомним, под Полтавой при странных обстоятельствах погиб ювелир. Его жене с детьми советуют немедленно бежать.

Мы также писали о том, что в Полтаве из-за похищения и изнасилования девушки жители вышли под прокуратуру с протестом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов
LITE
Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду
Идеально для зимы: стилист назвала топ-6 цветовых сочетаний на серую погоду