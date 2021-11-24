Суд вынес приговор организатору банды, который убил супругов в Чернигове (фото)
Деснянский районный суд вынес приговор организатору и участникам двойного убийства супругов в августе 2019 года на берегу Десны в Чернигове.
Об этом говорится в сюжете "Суспильного".
Троих жителей Чернигова суд признал виновными в кражах, разбойном нападении, бандитизме, незаконном обращении с огнестрельным, холодным оружием и боеприпасами, а также незаконном завладении автомобилями.
Организатор приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества, а еще двое участников к 13 и 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Глава банды (скриншот с видео)
По данным прокуратуры, в июле 2019 года 36-летний ранее судимый за убийство житель Чернигова организовал банду.
Вместе с двумя ранее судимыми сообщниками они похищали автомобили с автостоянок, занимались кражами, совершили разбойное нападение на таксиста и завладели его авто.
Преступники (скриншот с видео)
17 августа 2019 года организатор банды застрелил супругов, 30-летнюю женщину и 41-летнего мужчину. Убийство произошло у пешеходного моста в Чернигове.
Подозреваемых задержали через полчаса после убийства. Преступники ехали на автомобиле убитых.
Организатору банды, убившего супругов в Чернигове, огласили приговор (видео: YouTube)
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