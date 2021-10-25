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В Италии муж убил свою жену-украинку и сбежал: его объявили в международный розыск

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Италия, Понедельник 25 октября 2021 18:16
В Италии муж убил свою жену-украинку и сбежал: его объявили в международный розыск Коллаж РБК-Украина: в Италии муж убил жену-украинку
Автор: Роман Мирончук

В Италии вынесли приговор 38-летнему Александру Загарюку, которого признали виновным в домашнем насилии и убийстве своей 32-летней жены Златы Загарюк. Его приговорили к 16 годам заключения, но он сбежал из страны и теперь находится в международном розыске.

Об этом рассказала сестра погибшей Лилия Вакарюк, сообщает "Суспильне".

Кроме тюремного срока, Александр должен заплатить 100 тысяч евро штрафа в пользу ребенка и 60 тысяч евро в пользу матери погибшей.

Кроме Александра Загарюка, осудили компаньона его матери. Его обвинили в содействии побега мужчины в Украину незадолго до ареста.

В Италии муж убил свою жену-украинку и сбежал: его объявили в международный розыск

Злата Загарюк (фото: facebook.com/Chiediamo giustizia per Zlata)

Что известно о смерти Златы

Женщину обнаружили мертвой в собственном доме 7 июля 2019 года. На ее теле были видны раны и кровоподтеки. По мнению обвинения, Злату ударили по голове после чего она умерла. В смерти украинки подозревали ее мужа Александра.

Итальянские СМИ пишут о том, что муж бил ее уже долгие годы. При этом Злата никогда не вызывала в полицию, но собирала фотографии побоев.

Ее знакомые просили написать заявление в полицию на мужа, но она говорила, что их ребенок должен расти с отцом.

Напомним, Алек Болдуин впервые высказался об убийстве оператора-украинки. Несчастный случай произошел на съемках вестерна "Ржавчина" в Нью-Мексико, США.

42-летняя Галина Гатчинс получила смертельное ранение в живот и скончалась.

Ранее было раскрыто циничное убийство женщины, которая приехала в Киев на заработки и жила в палатке.

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