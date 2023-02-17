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"Нашим бійцям дуже потрібна допомога": оголосили терміновий збір на дрони і грілки

Бійці на передовій потребують термінової допомоги (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Волонтери оголосили терміновий збір для закупівлі дронів та хімічних грілок для військових, що на передовій. Через низькі температури повітря бійці дістають обмороження в окопах.

Про терміновий збір коштів на потреби захисників повідомила відома волонтерка Наталія Юсупова на Facebook.

Терміновий збір на дрони і грілки

"На фронті тривають важкі та кровопролитні бої. Кожного дня страшні звістки про десятки загиблих воїнів та важкопоранених. Нашим бійцям дуже потрібна наша допомога. Дрони, це саме найважливіше, чекаємо поставку та треба ще викупити 5 дронів Мавік 3 комбо - 575 тисяч гривень", - пише волонтерка.

Також Юсупова додає, що ще потрібні рації Моторола, тепловізори, приціли, зарядні, хімічні грілки, бо дуже холодно.

"Дуже прошу долучатися до допомоги. З понеділка оплатила 180 тисяч гривень за автівку. 4 рації Моторола - 111 тисяч гривень, приціл 39 682 гривень", - пише волонтерка.

Фотозвіт із доставки волонтерської допомоги нашим військовим (фото: Facebook/Наталія Юсупова)

Також зазначає, що вже оплатила 130 одиниць одягу для важко поранених, флісові кофти та штани на суму 59 250 грн, 200 хімічних грілок та 100 тактичних теплих перчаток на суму 67 тис. грн і тепловізор - 58 тис. грн.

Посилки на фронт відправляють щодня.

Реквізити для допомоги

Пайпал - pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Фотозвіт волонтерської допомоги для військових (фото: Facebook/Наталія Юсупова)

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