RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Нашим бойцам очень нужна помощь": объявили срочный сбор на дроны и грелки

Бойцы на передовой нуждаются в срочной помощи (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Волонтеры объявили срочный сбор для закупки дронов и химических грелок для военных на передовой. Из-за низких температур воздуха бойцы получают обморожение в окопах.

О срочном сборе средств для помощи защитникам сообщила известная волонтер Наталья Юсупова на Facebook.

Срочный сбор на дроны и грелки

"На фронте продолжаются тяжелые и кровопролитные бои. Каждый день страшные известия о десятках погибших воинов и тяжелораненых. Нашим бойцам очень нужна наша помощь. Дроны, это самое важное, ждем поставку и надо еще выкупить 5 дронов Мавик 3 комбо - 575 тысяч гривен", - пишет волонтер.

Также Юсупова добавляет, что еще нужны рации Моторола, тепловизоры, прицелы, зарядные, химические грелки, потому что очень холодно.

"Очень прошу приобщаться к помощи. С понедельника оплатила 180 тысяч гривен за автомобиль. 4 рации Моторола - 111 тысяч гривен, прицел 39 682 гривен", - пишет волонтер.

Фотоотчет по доставке волонтерской помощи нашим военным (фото: Facebook/Наталья Юсупова)

Также отмечает, что уже оплатила 130 единиц одежды для тяжело раненых, флисовые кофты и штаны на сумму 59 250 грн, 200 химических грелок и 100 тактических теплых перчаток на сумму 67 тыс. грн и тепловизор - 58 тыс. грн.

Посылки на фронт отправляют каждый день.

Реквизиты для помощи

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390, Юсупова

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банке

Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

Фотоотчет волонтерской помощи для военных (фото: Facebook/Наталія Юсупова)

Читайте также объяснения военного психолога, почему не все украинцы могут воевать.

Раньше мы рассказывали, как можно объяснить зверства россиян с точки зрения психологии.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтеридопомога арміїсбор на ВСУ