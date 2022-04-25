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"Наших тупо пачками убивают": ВСУ устроили ад оккупантам в Херсонской области

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Херсон, Понедельник 25 апреля 2022 12:53
"Наших тупо пачками убивают": ВСУ устроили ад оккупантам в Херсонской области Оккупанты в Херсоне очень бояться (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Российские солдаты в переписках с родными признаются, что очень боятся быть убитыми, а также сообщают, что ВСУ им устраивают ад.

Такое общение солдата с близкими опубликовано СБУ.

Российский захватчик, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой, сейчас находится в Херсонской области.

"Тут полный пиз*ец. Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда. Мы отошли из Чернобаевки, там сущий ад! Там наших столько погибло, что ты себе и представить не можешь. Мы здесь такой пиз*ы получили, что передать невозможно…", - пишет он знакомому из РФ.

Знакомый же отвечает, что не может такому поверить, так как по телевизору сказали совсем другое.

"Какой, на*уй, Киев? Какой домой? Тут хоть бы выжить еще. Я когда увидел, как разорвало моего друга, я около получаса рвал", - пишет оккупант.

Он понимает, что глубокие окопы, которые они начали рыть, чтобы немного увеличить шансы на выживание, могут стать братской могилой. Потому просит друга присмотреть за сыном и женой.

&quot;Наших тупо пачками убивают&quot;: ВСУ устроили ад оккупантам в Херсонской области&quot;Наших тупо пачками убивают&quot;: ВСУ устроили ад оккупантам в Херсонской области

Как мы писали ранее, российские солдаты требуют с матери украинского пленного деньги, иначе казнят ее сына.

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