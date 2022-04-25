"Наших тупо пачками вбивають": ЗСУ влаштували пекло окупантам у Херсонській області

Російські солдати в листуваннях з рідними зізнаються, що дуже бояться бути вбитими, а також повідомляють, що ЗСУ їм влаштовують пекло.

Російський загарбник, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою, зараз знаходиться в Херсонській області.

"Тут повний Піз * єц. Наших тупо пачками вбивають, я стільки трупів не бачив ніколи. Ми відійшли з Чорнобаївки, там суще пекло! Там наших стільки загинуло, що ти собі й уявити не можеш. Ми тут такий Піз*и отримали, що передати неможливо...", - пише він знайомому з РФ.

Знайомий же відповідає, що не може такому повірити, так як по телевізору сказали зовсім інше.

"Який, на*уй, Київ? Який додому? Тут хоч би вижити ще. Я коли побачив, як розірвало мого друга, я близько півгодини рвав", - пише окупант.

Він розуміє, що глибокі окопи, які вони почали копати, щоб трохи збільшити шанси на виживання, можуть стати братською могилою. Тому просить друга доглянути за сином і дружиною.