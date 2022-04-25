Российские солдаты требуют с матери украинского пленного деньги, иначе казнят ее сына
Военные РФ шантажируют мать украинского военного (коллаж РБК-Украина)
Мать украинского военного в Донецкой области получает угрозы от российских военных, что убьют ее сына, который сейчас находится у них в плену. Они требуют с бедной женщины 5 тысяч евро.
Об этом сообщают в сети.
Оккупанты присылают бедной женщине видео с ее сыном, на котором он говорит, что с ним обходятся хорошо, кормят и в медицинской помощи он не нуждается.
Украинский военный пошел добровольцем в армию и записался туда в Мариуполе. В плен он попал 21 апреля.
Российские солдаты требуют деньги с украинки, иначе они угрожают убить ее сына на камеру и записать для нее это видео.
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