Вы в наших сердцах: в Одессе российская ракета убила мать и трехмесячную малышку

Валерии Глодан было всего 28 лет, а ее малышке-дочери 3 месяца. Юрия спасло только то, что в момент попадания ракеты в дом, он вышел в магазин. Также погибла мама Валерии.

Такой была беременная Валерия (Instagram/underwonderwow)

Супруг убитой Валерии показал, какими были его самые близкие люди.

"Родные мои. Царство небесное. Вы навсегда в наших сердцах", - написал он.

Российская ракета убила семью (фото:facebook.com/yury.glodan.7)

24 апреля люди приносят цветы и игрушки в дом в Одессе, в который вчера попала российская ракета.

С начала полномасштабного вторжения россии и по состоянию на утро 24 апреля в Украине уже погибли по меньшей мере 213 детей, еще более 389 получили ранения.

Больше всего пострадало детей в Донецкой (122), Киевской (114), Харьковской (91), Черниговской (66), Херсонской (44), Николаевской (43) областях. В столице пострадали 16 детей.