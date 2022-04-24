UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вы в наших сердцах: в Одессе российская ракета убила мать и трехмесячную малышку

В Одессе ракета РФ убила мать и маленького ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе 23 апреля российская ракета попала в жилой дом. В результате погибла женщина с трехмесячным ребенком. Оккупанты не останавливаются ни перед чем, их снаряды попадают совсем не в "стратегические объекты".

Муж убитой женщины Юрий Глодан показал на странице в Facebook фотографии семьи, которую с цинизмом уничтожили рашисты.

Валерии Глодан было всего 28 лет, а ее малышке-дочери 3 месяца. Юрия спасло только то, что в момент попадания ракеты в дом, он вышел в магазин. Также погибла мама Валерии.

Такой была беременная Валерия (Instagram/underwonderwow)

Супруг убитой Валерии показал, какими были его самые близкие люди.

"Родные мои. Царство небесное. Вы навсегда в наших сердцах", - написал он.

Российская ракета убила семью (фото:facebook.com/yury.glodan.7)

24 апреля люди приносят цветы и игрушки в дом в Одессе, в который вчера попала российская ракета.

С начала полномасштабного вторжения россии и по состоянию на утро 24 апреля в Украине уже погибли по меньшей мере 213 детей, еще более 389 получили ранения.

Больше всего пострадало детей в Донецкой (122), Киевской (114), Харьковской (91), Черниговской (66), Херсонской (44), Николаевской (43) областях. В столице пострадали 16 детей.

Как мы ранее писали, Россия угрожает химическим оружием в Одессе и обвиняет Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса