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Вы в наших сердцах: в Одессе российская ракета убила мать и трехмесячную малышку

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Одесса, Воскресенье 24 апреля 2022 10:18
Вы в наших сердцах: в Одессе российская ракета убила мать и трехмесячную малышку В Одессе ракета РФ убила мать и маленького ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе 23 апреля российская ракета попала в жилой дом. В результате погибла женщина с трехмесячным ребенком. Оккупанты не останавливаются ни перед чем, их снаряды попадают совсем не в "стратегические объекты".

Муж убитой женщины Юрий Глодан показал на странице в Facebook фотографии семьи, которую с цинизмом уничтожили рашисты.

Валерии Глодан было всего 28 лет, а ее малышке-дочери 3 месяца. Юрия спасло только то, что в момент попадания ракеты в дом, он вышел в магазин. Также погибла мама Валерии.

Вы в наших сердцах: в Одессе российская ракета убила мать и трехмесячную малышку

Такой была беременная Валерия (Instagram/underwonderwow)

Супруг убитой Валерии показал, какими были его самые близкие люди.

"Родные мои. Царство небесное. Вы навсегда в наших сердцах", - написал он.

Вы в наших сердцах: в Одессе российская ракета убила мать и трехмесячную малышкуВы в наших сердцах: в Одессе российская ракета убила мать и трехмесячную малышкуВы в наших сердцах: в Одессе российская ракета убила мать и трехмесячную малышкуВы в наших сердцах: в Одессе российская ракета убила мать и трехмесячную малышку

Российская ракета убила семью (фото:facebook.com/yury.glodan.7)

24 апреля люди приносят цветы и игрушки в дом в Одессе, в который вчера попала российская ракета.

Вы в наших сердцах: в Одессе российская ракета убила мать и трехмесячную малышку

С начала полномасштабного вторжения россии и по состоянию на утро 24 апреля в Украине уже погибли по меньшей мере 213 детей, еще более 389 получили ранения.

Больше всего пострадало детей в Донецкой (122), Киевской (114), Харьковской (91), Черниговской (66), Херсонской (44), Николаевской (43) областях. В столице пострадали 16 детей.

Как мы ранее писали, Россия угрожает химическим оружием в Одессе и обвиняет Украину.

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