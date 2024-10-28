В наших паспортах куча ошибок. Как правильно говорить и писать отчество

Отчество в официальных документах - это элемент нашей самоидентификации, однако их часто неправильно пишут. Какие наиболее распространенные ошибки, где ставится ударение и почему обязательно соблюдать языковые нормы?

Как правильно говорить и писать отчество, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook филолога Ольги Васильевой.

Правильное написание отчества является важным аспектом украинского языка, особенно когда речь идет об именах со смягчением звуков, как в случае с именем "Ігор".

Как отмечает языковед Ольга Васильева, вариантности здесь не место: правильно говорить и писать только так - "Ігоря, Ігорю, Ігорьович".

Твердое "р" в таких именах меняется на мягкое, поэтому существительные мягкой группы II отмены, как "Ігор" и "Лазар", склоняются по аналогии к "цар" или "кобзар". Так, в форме отчества мы добавляем мягкий знак, как у "Васильович" - получается "Ігорьович" или "Лазарьович".

Мотивом к правописному изменению от "Ігорович" к "Ігорьович" стало то, что при спряжении имени жесткий звук "р" смягчается: Ігоря, Ігорю - это подчеркивает принадлежность имени к мягкой группе существительных. Старые словари также поддерживают такую форму в звательном падеже: Ігорю вместо Ігоре.

Кроме того, Васильева объясняет, что суффикса -ев- в украинских отчествах нет. Например, от немецкого "Франц" имеем форму "Францович" (не путать с фамилией Францевич). По этой же логике правильно будет "Юрійович", а не "Юр'євич".

Еще немного напоминаний о правописании суффиксов в отчествах. От имен Ілля, Кузьма, Лука, Сава, Хома, Микола отчества правильно писать вот так. Обратите внимание на ударения:

Іллі́ч, Іллі́вна

Ку́зьмович (і Кузьми́ч), Ку́зьмівна

Луки́ч, Лу́ківна

Са́вович (і Са́вич), Са́вівна

Хо́мович (і Хоми́ч), Хо́мівна

Миколайович (і Мико́лович), Миколаївна (і Мико́лівна).

Выбор правильной формы отчества зависит не только от общепринятых языковых норм, но и от того, как самое записанное имя отца в официальных документах.

Если в паспорте отец значится как "Микола", то и отчество для детей должно быть "Миколович" или "Миколівна", а не "Миколайович" или "Миколаївна".

Это же правило касается и имени "Євген": в случае, если отца зовут именно так, тогда отчество - "Євгенович" или "Євгенівна". Если же в паспорте указан "Євгеній", то правильной формой будет "Євгенійович" или "Євгеніївна".

Другие примеры также показывают это правило: если имя отца "Олекса", дети получат форму отчества "Олексович" или "Олексівнаа", а не "Олексійович" или "Олексіївна".

Для имени "Ілько" будет правильной формой "Ількович" или "Ільківна", тогда как от имени "Ілля" образуются "Ілліч" и "Іллівна".

Еще один пример - имя "Кость": в таком случае корректно писать "Костьович" или "Костівна", а не "Костянтинович" или "Костянтиновна".

Все эти правила зафиксированы в авторитетных ономастических словарях, которые помогают избегать ошибок в важных документах и указывают на необходимость внимательного отношения к форме отчества.