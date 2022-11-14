Складаються, як лего. Під Києвом створюють модульні будинки для зимівлі: унікальні фото

Чим ці будиночки відрізняються від інших модульних?

Насамперед за словами Шиян, це повноцінна оселя за три дні, з кухнею, санвузлом та підключенням до усіх комунікацій. У будинку можна жити протягом всього року, завдяки підігріву підлоги та забезпеченні теплоощадження конструкції.

"Наші будинки перебувають у сегменті соціального житла, оскільки ідея була в тому, щоб надавати оселі тим, хто втратив житло внаслідок війни та не має ресурсів відновити їх самостійно", - розповідає Марія.

Зараз для виробництва використовують металевий каркас, який служитиме довше за дерево та монтується за п'ять годин на місці встановлення будинку. Модулі, з яких складається будинок, не вимагають габаритного перевезення, тому є досить мобільними.

Процес виготовлення модульних будинків

"Наші будинки, як лего, їх можна розбирати та добудовувати, якщо у родині з'явиться малюк. Ми передаємо родині будинок, який повністю наповнений технікою, декором та внутрішнім оздобленням, фактично потрібно лише занести особисті речі та жити", - каже керівниця.

Також однією з найважливіших ідей проєкту стала боротьба з внутрішньою міграцією.

"Люди мають повертатися до своєї землі, спілкуватися зі своїми сусідами, бо ніхто не зрозуміє їх краще за тих, з ким вони пережили так багато. Тому ми вирішили не створювати модульні містечка окремо, а ставити будинки на території власників", - пояснює Марія.

Наразі модульні будинки цієї компанії отримали вже шість сімей, а ще три отримають житло з дня на день.

Зруйновані обстрілами росіян будинки цивільних

Модульний будинок, зведений на території старого зруйнованого

Чому допомога не безплатна?

Зараз вартість одного трьохмодульного будиночка становить 15 000 доларів. Це з наповненням, технікою, текстилем і навіть збіркою.

Керівниця компанії каже, що саме в цьому і полягає ідея створення будинків. Тому що люди, які вражають своєю сміливістю світ мають право на гідне житло.

"Ми постійно працюємо над залученням у проєкт бізнесу та міжнародних фондів, зараз співпрацюємо з деякими українськими компаніями, які дають знижки для товарів, тому ціна виходить меншою за ринкову пропозицію модульного житла", - наголошує жінка.

Так облаштовані модульні будинки всередині

Стосовно допомоги з-за кордону, то вона також присутня. Наприклад, три підлітки з США перейнялися історією українських родин і зібрали 55 000 доларів, на які було збудовано три будинки.

Чия історія вам найбільше запам'яталася?

"Для мене історія Галини з Макарова була однією з найболючіших. Галина працювала у пологовому будинку та жила зі своїм батьком та сином. Одна ракета у будинок поділила її життя на "до" та "після"", - ділиться Марія.

Галина та син залишилися живими, але її батько помер прямо в будинку. Зараз жінка має нове житло, сусіди подарували їй собаку, яку назвали Стефанія.

Галина з Макарова із собакою Стефанією на руїнах будинку

"Коли ми зустрілися вперше, Галина була дуже похмурою, замкнутою, спочатку поставилася з недовірою. Зараз ми побачили іншу людину. Вона усміхнена, показувала нам фото з дитинства сина та її життя. Щасливі, що воно продовжується у нашому будиночку", - підсумовує керівниця компанії.

Сім'ї, яким уже надали нове модульне житло