"Наші батьки давно знайомі": YAKTAK вперше розповів про кохану дівчину

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю для проекту СТБ розповідає, що відомо про особисте життя артиста.

Початок стосунків

У межах програми "Неймовірна правда про зірок" YAKTAK привідкрив завісу свого особистого життя та розповів, як почалися стосунки з його коханою Алісою.

Він зізнався, що був знайомий з дівчиною з самого дитинства.

"Ми з одного селища. Наші батьки давно знайомі. Я знав, що є така дівчина Аліса. Але на той момент вона мені не дуже подобалась, як і я їй. Бо я співав, а вона вважала, що я спіймав зіркову хворобу. Але було, зізнаюся", - пригадав співак.

За його словами, потім сталася одна "вирішальна" подія - шкільна дискотека.

"І я крутив з хлопцями. Був місцевим діджеєм. І відтоді ми разом", - поділився чоловік.

Позиція щодо публічності

Артист не хоче ставати одним із тих людей, які є "хедлайнерами" новин щодо особистих стосунків.

Він вважає, що у світлі постійних скандалів і гучних розлучень відомих зірок, показувати свої стосунки як ідеальні, або ж піддавати їх громадському обговоренню - лише "створювати картинку" для медіа.

"Я сьогодні й так багато розповів про своє особисте. Я не та людина, яка любить висвітлювати стосунки. У мене є декілька спільних фото з Алісою у соцмережах, але на тому все. Я не хочу, щоб це було предметом обговорення", - наголосив співак.

Місце у шоубізнесі

YAKTAK зауважив, що Аліса є частиною команди та його особистим радником.

Водночас він визнав, що "не відчуває себе у шоубізнесі".

"Я думаю, що мене "серйозні люди" з музичної індустрії не сприймають як артиста. І я від цього не страждаю. Мені прекрасно. У мене - своє коло спілкування. Я і не хочу бути якимось шоуменом", - підсумував артист.