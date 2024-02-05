"Наши родители давно знакомы": YAKTAK впервые рассказал о любимой девушке

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью для проекта СТБ рассказывает, что известно о личной жизни артиста.

Начало отношений

В рамках программы "Невероятная правда о звездах" YAKTAK открыл занавес своей личной жизни и рассказал, как начались отношения с его любимой Алисой.

Он признался, что был знаком с девушкой с самого детства.

"Мы из одного поселка. Наши родители давно знакомы. Я знал, что есть такая девушка Алиса. Но на тот момент она мне не очень нравилась, как и я ей. Потому что я пел, а она считала, что я поймал звездную болезнь. Но было, признаюсь", - вспомнил певец.

По его словам, потом произошло одно "решающее" событие - школьная дискотека.

"И я крутил с ребятами. Был местным диджеем. И с тех пор мы вместе", - поделился мужчина.

Позиция насчет публичности

Артист не хочет становиться одним из тех людей, которые являются "хедлайнерами" новостей насчет личных отношений.

Он считает, что в свете постоянных скандалов и громких разводов известных звезд, показывать свои отношения как идеальные, или подвергать их общественному обсуждению - только "создавать картинку" для медиа.

"Я сегодня и так много рассказал о своем личном. Я не тот человек, который любит освещать отношения. У меня есть несколько общих фото с Алисой в соцсетях, но на этом все. Я не хочу, чтобы это было предметом обсуждения", - подчеркнул певец.

Место в шоу-бизнесе

YAKTAK отметил, что Алиса является частью команды и его личным советником.

В то же время он признал, что "не чувствует себя в шоу-бизнесе".

"Я думаю, что меня "серьезные люди" из музыкальной индустрии не воспринимают как артиста. И я от этого не страдаю. Мне прекрасно. У меня - свой круг общения. Я и не хочу быть каким-нибудь шоуменом", - подытожил артист.